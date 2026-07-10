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Viernes, 10 de julio de 2026
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Ranking FIFA

Esta es la selección que ascendió 12 puestos en el ranking FIFA tras su destacada participación en el Mundial 2026

julio 10, 2026
Por: Luis Cifuentes
Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026 - Foto: EFE
Una selección no habitual en los mundiales ascendió 12 puestos tras su destacada participación en la Copa del Mundo superando a selecciones de renombre.

En medio de las fases finales de la Copa del Mundo de Norteamérica, la FIFA actualizó su ranking de selecciones y destacó el ascenso de un equipo que ha hecho historia en la cita orbital.

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Una selección no habitual en los mundiales ascendió 12 puestos tras su destacada participación en la Copa del Mundo superando a selecciones de renombre.

Se trata de Noruega, selección liderada por el delantero Erling Haaland, y que ha hecho historia en el certamen tras su clasificación a la fase de cuartos de final por primera vez en toda su historia.

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La selección nórdica logró su mejor participación en la historia de los mundiales en la edición de 2026 luego de clasificar a cuartos de final tras vencer a Brasil por 2 a 1 en octavos.

Además, la selección dirigida por Ståle Solbakken eliminó en dieciseisavos de final a Costa de Marfil y clasificó como segunda de su grupo por encima de Irak y Senegal.

Es por eso que, en el ranking FIFA, Noruega logró un histórico ascenso de 12 puestos convirtiéndose así en la selección que más escaños avanzó en al famoso escalafón.

Así las cosas, Noruega pasó del puesto 31 en el que estaba hasta antes del comienzo de la cita orbital al 12 en el que se encuentra actualmente.

Ahora, los “Vikingos Rojos” quieren seguir haciendo historia venciendo a Inglaterra en cuartos de final para poder disputar la fase semifinal.

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En caso de superar a la selección británica, Noruega podría incluso ascender hasta unos cinco puestos más en el ranking de selecciones.

Incluso, la selección de Haaland se encuentra por arriba de selecciones históricas como Uruguay, Ecuador y Turquía.

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