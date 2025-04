Revelan el ranking de los 100 mejores futbolistas en la historia de una liga europea en lista que ubicó en el segundo puesto a Cristiano Ronaldo

El prestigioso medio deportivo británico Four Four Two publicó un listado con los que consideró los 100 mejores futbolistas en la liga inglesa desde la invención de la Premier League hace 28 años.

En el listado aparecen figuras históricas de los clubes más prestigiosos del torneo del fútbol inglés como Arsenal, Liverpool, Manchester United, Chelsea y Manchester City.

El listado es liderado por el exjugador francés Thierry Henry, quien fue el principal referente a principios del milenio al Arsenal, entonces considerado por muchos como el mejor equipo del planeta.

El delantero galo fue el único que pudo desplazar, en el listado, al portugués y gran figura del fútbol de los últimos tiempos, Cristiano Ronaldo.

“Henry tenía un poder inmenso, pero hacía que el fútbol pareciera ingrávido. Nadie ha ganado la Bota de Oro más veces. Nadie asistió más en una temporada. Nadie ha aterrorizado a los defensores con tal combinación de gracia fascinante y poder fenomenal”, indicó el medio.

Para el portal, el delantero francés fue el catalizador de dos títulos de la Premier League para el Arsenal. “Los cargó sobre sus espaldas durante los días oscuros e iluminó el fútbol inglés con su estilo característico”.

“Y a medida que pasan los años, se vuelve cada vez más relevante. Henry fue el criterio con el que comparamos a todos los jugadores de la Premier League (pasados, presentes y futuros), no solo en términos de números puros, sino en puro entretenimiento”, manifestó el prestigioso medio deportivo.

Eso sí, el segundo lugar es de CR7. Para Four Four Two el debut de Ronaldo en 2003 con el Manchester United fue un abrebocas del impacto que el jugador tendría no solo en Inglaterra sino en el fútbol mundial.

“Cuando abandonó el campo tras el pitido final, los fieles de Old Trafford coreaban su nombre. Durante seis años, rara vez se detuvieron. Todos los presentes aquella tarde sabían que había nacido una estrella”, expresó.

El top 3 lo cierra otra leyenda del Manchester United. Se trata del delantero inglés Wayne Rooney.

“Mientras Cristiano Ronaldo brillaba, Rooney cumplía con altruismo y diligencia las tareas defensivas que le encomendó su compañero portugués. Y, cuando llegó el momento de quedarse quieto y actuar como número 9, rindió posiblemente mejor que cualquier otro delantero en la historia de la Premier League”, describió el portal.

En la cuarta posición aparecer el histórico delantero del Newcastle: el inglés Alan Shearer. Luego se ubica un jugador que aún se encuentra jugando en la Premier League. Como no podía ser de otra manera, se trata del egipcio Mohamed Salah.

El listado completo se encuentra en el portal web del reconocido portal. A continuación, los 10 primeros lugares del prestigioso ranking.

1. Thierry Henry (Francia)

2. Cristiano Ronaldo (Portugal)

3. Wayne Rooney (Inglaterra)

4. Alan Shearer (Inglaterra)

5. Mohamed Salah (Egipto)

6. Kevin De Bruyne (Bélgica)

7. Eric Cantona (Francia)

8. Harry Kane (Inglaterra)

9. Roy Keane (Irlanda)

10. Frank Lampard (Inglaterra)