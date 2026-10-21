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Revelan la causa de muerte de jugador sudafricano antes de un partido en Francia

octubre 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Jugador de rugby sudafricano muere antes de un partido en Francia: esto se sabe
Jugador de rugby sudafricano muere antes de un partido en Francia: esto se sabe
El segunda línea, de 31 años, fue encontrado en paro cardiorrespiratorio en un hotel de la isla de Ré, al oeste de Francia, donde se alojaba su equipo.

Hyron Andrews, el jugador sudafricano de los Lions de Johannesburgo que falleció en Francia la víspera de un partido de Champions Cup contra La Rochelle murió debido a una rotura de aneurisma, informó el miércoles su club.

El segunda línea, de 31 años, fue encontrado en paro cardiorrespiratorio en un hotel de la isla de Ré, al oeste de Francia, donde se alojaba su equipo.

"Las autoridades francesas, que procedieron a la autopsia y que conservan actualmente el cuerpo de Hyron, han descrito la causa del deceso como 'un desgarro de la aorta (debido a causas naturales), que provocó una acumulación importante de sangre en la cavidad que rodea el corazón'", indicó en un comunicado el club.

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"Es muy probable que esa disección ocurriera en la zona de un aneurisma aórtico", añade el texto.

Pese al drama, sus compañeros participaron en el partido, el primero de la franquicia de Johannesburgo en la principal competición de clubes en Europa desde que se unieron los equipos sudafricanos durante la temporada 2022-2023.

Más allá de la victoria con bonificación de La Rochelle (31-14), el partido estuvo marcado por un emocionante minuto de silencio durante el cual todos los jugadores y suplentes se alinearon delante de una camiseta de los Lions con el dorsal N.5 de Hyron Andrews.

Durante el partido, una oleada de aplausos estalló de forma espontánea en el minuto 5 en las gradas del estadio Marcel Deflandre.

Los Lions también precisaron que por el momento no se ha fijado una fecha para la repatriación del cuerpo.

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