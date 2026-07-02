¿Cuáles son las tendencias de la moda para los ‘outfit’ del Mundial? Esto dicen los expertos

El Mundial 2026 impulsa con fuerza la economía y el diseño de modas en el país, proyectando un crecimiento de hasta el 30% en las ventas de las empresas del sector, según cifra de Protela.

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Esta dinámica comercial responde a un fenómeno cultural donde el fútbol influye directamente en los ‘outfits’ de los colombianos al redefinir la forma en que las personas expresan su pasión diaria a través del vestir.

Santiago Barrientos, cofundador de SBQ, destaca que la fuerza de la pasión deportiva se entrelaza de forma natural con el mercado premium: "El Mundial representa una temporada de enorme relevancia para toda la economía del país, y la moda emerge en ella con una fuerza sin precedentes. Nos encontramos ante un momento único donde el sentimiento colectivo se une bajo un mismo propósito, rompiendo barreras tradicionales de consumo; esto impulsa a los clientes a salir de su zona de confort, motivándolos a probar nuevas estéticas, darse gusto a través de marcas exclusivas e innovar por completo en su estilo diario".

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De acuerdo con el experto, esta fusión entre el deporte y las tendencias urbanas permite que la indumentaria futbolera lidere propuestas estéticas muy marcadas en las calles, demostrando que las camisetas pueden adaptarse a la cotidianidad con estilo y sofisticación.

Por ello, menciona que entre las tendencias de moda mundialista destacan:

Blokecore y Sport-Chic: Consiste en integrar la camiseta deportiva como el centro del atuendo urbano; para lograrlo, el directivo de SBQ indica que el secreto radica en el contraste de formas y texturas, evitando que el look se vea informal o descuidado. Los hombres pueden optar por combinarla con pantalones rectos y relajados, o bermudas anchas de estilo urbano. Para las mujeres, las opciones ideales integran faldas plisadas (tanto cortas como largas) y pantalones de vestir de tiro alto. Además, llevar la prenda suelta o semi-fajada complementa muy bien el look.

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Nostalgia retro de finales de los 90: Inspirada en la época dorada del fútbol, esta corriente combina cortes holgados y tenis de estética urbana o deportiva. Las gafas de sol se vuelven indispensables en este enfoque porque complementan el outfit con un toque moderno, además las firmas de lujo responden a la tendencia con monturas grandes, lentes tipo piloto, siluetas envolventes y marcos metálicos. Los lentes de colores translúcidos como amarillos, rojos pálidos y azules complementan los tonos de los equipos con un aire vintage.

Estética Resort: Coincidiendo con la temporada de vacaciones y las altas temperaturas del verano durante la temporada, se imponen las prendas frescas, funcionales y versátiles. El cuidado personal se une a la moda mediante el uso de perfumes con notas frutales y cítricas, ideales para mantener la frescura durante los encuentros deportivos.

En este despliegue de creatividad, los accesorios adecuados toman un rol protagónico para elevar los outfits deportivos, transformando una prenda puramente futbolera en una declaración de estilo sofisticada y con carácter.

SBQ proyecta que, junto con las prendas de vestir tradicionales, las gafas de sol liderarán las intenciones de búsqueda de los aficionados, convirtiéndose en una pieza importante para aportar equilibrio visual, originalidad y distinción al rostro.

Elegir diseños impactantes, ya sea en formatos retro minimalistas o de siluetas audaces, ayuda a desmarcar las prendas deportivas, permitiendo que las personas vistan un atuendo vanguardista.