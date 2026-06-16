Noruega se reencuentra con la victoria en un Mundial tras 28 años de ausencia en el magno evento deportivo: Haaland anotó doblete

Noruega consiguió este martes 16 de junio la victoria en un Mundial tras 28 años de ausencia gracias al doblete de Erling Haaland (1-4).

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El brillante delantero se estrenó por todo lo alto en la Copa del Mundo 2026 al anotar un doblete frente a Irak.

'El Androide' abrió el marcador al minuto 29 de la primera parte. Sin embargo, el atacante iraquí Aymen Hussein empató el trámite (1-1) en el minuto 39 (1.ª T).

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Pocos minutos después, Haaland repitió la fórmula y logró la ventaja (1-2) en el minuto 43, también en la primera mitad.

Ya en la segunda parte, ambos equipos se centraron en la recuperación de balón, pero la recompensa llegó para Noruega.

Concretamente, en el minuto 76, el defensor de 'Los Vikingos Rojos', Leo Skiri Østigård, amplió la ventaja al marcar el 1-3.

Ya en tiempo agregado (90+7'), el centrocampista noruego Kristian Thorstvedt puso el cuarto para su combinado nacional (1-4).

La selección de Noruega, que en las recientes eliminatorias de Europa desplazó a la tetracampeona del mundo Italia, acumuló 28 años de ausencia en las Copas del Mundo.

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El combinado escandinavo rompió esta larga espera y logró su clasificación a la cita mundialista de 2026 de la mano de figuras como Haaland.

Su última participación en el magno evento deportivo antes de romper la racha fue en el torneo de Francia 1998.