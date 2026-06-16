La Fórmula 1 inaugura circuito que albergará el Gran Premio de España tras 45 años de ausencia

Este martes, Madrid inauguró de manera oficial el circuito que se encargará de albergar el Gran Premio de España de la Fórmula 1 en menos de tres meses.

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Del 11 al 13 de septiembre, España; el circuito denominado como 'Madring' será el epicentro de una de las carreras de la Fórmula 1.

El trazado semiurbano de 5,4 kilómetros se compone de una parte que serpentea alrededor de los edificios de Ifema, el recinto ferial situado en el término municipal de Madrid, y de otra, permanente, de 2,2 kilómetros, ubicada en la localidad vecina de Valdebebas, no lejos de la ciudad deportiva del Real Madrid.

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Además, este trazado cuenta con una curva peraltada de 550 metros de longitud, llamada "la Monumental", con una inclinación de 24 grados, el máximo permitido por la Federación Internacional del Automóvil.

Aunque el grueso de la obra está terminado, las gradas temporales que acogerán hasta 98.000 espectadores y las zonas premium previstas para 20.000 personas aún no se han instalado, al igual que la mayoría de las vallas que aseguran el trazado.

Madrid será la única capital europea en acoger un Gran Premio y el circuito estará ubicado a pocos minutos del aeropuerto y del centro de la ciudad, y conectado con las redes de metro y trenes de cercanías.

Los organizadores estiman que más del 80 % de los espectadores utilizarán el transporte público para llegar al recorrido y así reducir la huella de carbono de la carrera.

Tras 45 años de ausencia, la capital española recuperará la presencia de la F1 en el país, siendo el Gran Premio de 1981 el último en disputarse allá.

El 'Madring' acogerá el Gran Premio de España al menos durante las próximas diez temporadas, tras haber firmado un contrato de larga duración con la F1.