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Martes, 18 de agosto de 2026
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Fútbol

Simeone descarta la salida de Julián Álvarez y reafirma su rol como eje del Atlético de Madrid

agosto 18, 2026
Por: Redacción NTN24
El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone- Foto: EFE
El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone- Foto: EFE
El entrenador Diego Simeone respaldó la postura tajante de la directiva sobre la permanencia del delantero argentino.

Diego Pablo Simeone cerró de forma categórica los rumores sobre una posible salida de Julián Álvarez rumbo al FC Barcelona, respaldando las declaraciones del consejero delegado del club Miguel Ángel Gil Marín.

Durante su rueda de prensa previa al debut liguero frente al Málaga en el Cívitas Metropolitano, el técnico argentino apeló a una metáfora judicial para sentenciar el tema.

“Si el dueño del club tajantemente habla de la manera como habló, no hay más. Esto es como en los juicios, no hay lugar. Está más que claro lo que expresó y desde ese lugar nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona y al jugador y esperar que esté en las condiciones, nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene, el futbolista que es y lo que nos dio”, expresó en rueda de prensa el técnico.


Pese a ratificar su permanencia, Simeone confirmó que Julián Álvarez no estará disponible para la primera jornada de LaLiga debido a que apenas suma una participación en la final del Mundial 2026 con la selección de Argentina.

En ese escenario, el técnico expuso que “la gente opinará y pensará lo que tenga que pensar” cuando le preguntaron sobre los aficionados del club merecen una disculpa del delantero argentino.

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“Soy muy respetuoso con las opiniones de todos. Siempre lo he dicho en todos los espacios que nos ha tocado, con Diego Costa, con Antoine Griezmann, hoy con Julián y soy muy respetuoso a todo lo que puedan opinar todos”, advirtió.

Simeone calificó a Álvarez como “el mejor jugador ofensivo” del equipo y reiteró su objetivo de armar el esquema táctico alrededor de su jerarquía y potencia, el cuerpo técnico esperará al menos cuatro días más de entrenamiento para que el delantero alcance el tono físico óptimo antes de sumar sus primeros minutos de la temporada.

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De este modo, el “Cholo” Simeone despeja cualquier señal de duda sobre el futuro del vestuario, reafirmando que la planificación deportiva de esta temporada mantiene a Julián Álvarez como la piedra angular del equipo para pelear por todos los títulos en juego.

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