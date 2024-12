Tenista finalista de Wimbledon no se guardó nada al hablar de Rafael Nadal: "Lo odiaba"

El tenista español Rafael Nadal marcó un antes y un después en la era del tenis tras la rivalidad que protagonizó durante varios años con el suizo Roger Federer.

Nadal logró alcanzar durante su carrera 22 títulos de Grand Slams, dos menos que Novak Djokovic.

Cabe resaltar que el español decidió retirarse del tenis tras representar a su país en la Copa Davis de 2024.

VEA TAMBIÉN "Por eso 11 técnicos lo han mandado al banco": periodista explica el motivo por el que James Rodríguez no rinde en los clubes o

Pero más allá de sus resultados positivos con la raqueta, todo parece indicar que no era uno de los tenistas preferidos para algunos de sus rivales.

Recientemente, un finalista de Wimbledon, que sigue activo en el circuito, confesó que lo odiaba.

Se trata del australiano Nick Kyrgios, quien a sus 29 años sigue compitiendo en lo más alto del tenis y servirá de dupla con Djokovic en el torneo de Brisbane que se disputará en los próximos días.

Kyrgios no se guardó nada al hablar de Nadal en el podcast Nothing Major y confesó lo que le despertaba el español cada vez que lo enfrentaba.

"No podía con él. Le odiaba, no podía aguantarle cada vez que le veía caminando. Era alguien que siempre me motivaba: si me enfrentaba a él, me levantaba de la cama pensando en que tenía que jugar mi mejor tenis para ganarle”, dijo.

“Jamás sentí esa ira hacia Federer o Novak cuando jugaba contra ellos. Recuerdo que en casa, todos los chicos de las academias decían que era un gran trabajador, que era esto y aquello... y yo pensaba: 'No le aguanto'. Quería mostrarle al mundo que podías pasártelo bien, jugar relajado y ganar a gente así", agregó.

Sus palabras generaron sorpresa dado que tras confirmarse la despedida del ibérico le dejó un emotivo mensaje en redes sociales.

VEA TAMBIÉN Así fue recibido Richard Ríos en su municipio natal tras un año en el que se destacó como gran figura de la Selección Colombia o

“Maldita sea. He tenido pesadillas que me han despertado pensando en Rafa . Las voy a extrañar. Era alguien para quien solía prepararme. Era una motivación, supongo que una inspiración. Joder, es verdad, la gente saca lo mejor de ti. Tú eras una de esas personas, maldita sea”, escribió tras confirmase su despedida.