Tenista número dos del mundo aseguró que su derrota en el Open de Miami lo hizo sentir “como si tuviera 13 años”

En las últimas horas, se conoció que uno de los grandes tenistas dentro del ranking ATP se despidió del Open de Miami tras perder en los cuartos de final, con un contundente 6-2 y 6-4 en el que su oponente no solo se impuso, sino que también lo hizo sentir “como si tuviera 13 años”.

El español Carlos Alcaraz, segundo en el ranking ATP, cayó este jueves ante el búlgaro Grigor Dimitrov, número 13 en el ranking ATP, con un contundente resultado en Florida en el Sunshine Double.

Desde el inicio del juego, Dimitrov mandó en el encuentro y pudo mantener la calma cuando el español amagó con la posibilidad de remontar el partido.

Tras su derrota, Alcaraz dio una conferencia de prensa en la que habló sobre su encuentro con Dimitrov y en la que aseguró que el búlgaro lo hizo sentir “como si tuviera 13 años” y que no sabía qué hacer ante el nivel de su contrincante.

“Jugó un tenis casi perfecto. No he podido encontrar soluciones ni hacerle sentir incómodo en pista”, inició diciendo.

El español continuó explicando que: “le dije a mi equipo que me hizo sentir como si tuviera 13 años, fue una locura. No sabía qué hacer, no tenía debilidades. Por eso me siento con esa frustración. Eso sí: la próxima vez que me enfrente contra él intentaré cosas diferentes. Jugando él a este nivel, es muy difícil ganarle”.

“No recuerdo haberme sentido así antes, y si alguna vez lo estuve, fue hace muchísimo tiempo”, finalizó diciendo el número dos del ranking ATP.

Alcaraz también explicó que tras varios meses de dudas sobre su juego, ahora tiene una mejor sensación y se siente genial en la pista, en donde cree que se está moviendo muy bien.

“Creo que son las mejores sensaciones desde el verano. El título de Indian Wells fue muy importante para mí en lo personal. Gracias a ese torneo, comencé a sentirme mejor también fuera de la pista, dentro ya era obvio. Siento alegría cada día junto a mi equipo, junto a mi gente cercana”, puntualizó.

Ahora, el búlgaro Grigor Dimitrov, 13 en el ranking ATP, avanza y deberá de enfrentarse en la semifinal del Open de Miami al alemán Alexander Zverev.