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Viernes, 31 de julio de 2026
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Italia suspende el acuerdo Schengen con España durante un mes y activa controles fronterizos ante la crisis migratoria en Ceuta

julio 31, 2026
Por: Redacción NTN24
Migrantes en Ceuta (EFE)
Migrantes en Ceuta (EFE)
La decisión implica la suspensión temporal del Acuerdo de Schengen de libre circulación en la Unión Europea por un período de 30 días.

El gobierno italiano ha decidido restablecer los controles fronterizos en sus puertos y aeropuertos con España debido a la crisis migratoria desatada en Ceuta, donde aproximadamente 50.000 personas ingresaron irregularmente desde Marruecos, según confirmaron fuentes oficiales este viernes.

La decisión implica la suspensión temporal del Acuerdo de Schengen de libre circulación en la Unión Europea por un período de 30 días, una medida que el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, calificó como "necesaria" para salvaguardar la seguridad ciudadana y las fronteras europeas.

"La crisis migratoria en Ceuta nos recuerda que la gestión de las fronteras de la Unión es una responsabilidad común", declaró el funcionario italiano.

El Ministerio del Interior español precisó que del total de 50.000 personas que entraron ilegalmente al enclave español, unas 48.300 han retornado voluntariamente a territorio marroquí, lo que significa que menos de 2.000 permanecen en Ceuta. Esta cifra difiere de los 60.000 mencionados anteriormente por el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas.

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Por su parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien se desplazó a Ceuta para evaluar la situación, caracterizó los hechos como "un ataque, una violación de la integridad territorial de España".

Ante los llamados de países como Suecia, Finlandia, Dinamarca e Italia para cerrar el Espacio Schengen con España, Sánchez respondió enfáticamente.

"La solidaridad y la empatía son opcionales. El respeto a los tratados europeos y a los datos, no". El mandatario argumentó que "no es tiempo de dividir", sino de "seguir construyendo una UE fuerte y unida".

En su defensa, Sánchez citó datos de Frontex sobre entradas irregulares entre 2021 y 2026, que registran 478.600 ingresos por Italia, 340.600 por los Balcanes occidentales, 259.800 por Grecia y 234.760 por España, siendo este último el segundo punto de entrada con menos flujo migratorio, únicamente superado por la frontera oriental con 48.000 personas.

El comisario europeo de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, negó que se estén produciendo desplazamientos masivos desde Ceuta hacia el continente europeo, aunque calificó la situación como "inaceptable". Brunner recordó que el Código de Fronteras Schengen "establece normas especiales" para las ciudades autónomas españolas.

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