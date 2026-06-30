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Mundial 2026

Colombia jugará los dieciseisavos del Mundial en estadio que registró un ruido superior al despegue de un avión: ¿podrá la afición Tricolor romper el Récord Guinness?

junio 30, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Se trata del mismo recinto en el que Messi se convirtió en el máximo goleador de las Copas del Mundo tras anotar hat-trick en la victoria de Argentina sobre Argelia.

La selección Colombia disputará este viernes los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA contra Ghana en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Missouri, hogar de los actuales campeones de la NFL Kansas City Chiefs, una de las sedes más emblemáticas del Mundial 2026.

Este recinto deportivo ostenta el Récord Guinness del rugido más fuerte registrado en un estadio al aire libre tras haber alcanzado 142.2 decibeles en 2014, una intensidad superior al despegue de un avión.

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La afición de la Tricolor, por su parte, se ha destacado en la actual edición de la máxima cita deportiva por el fuerte sonido generado en los estadios desde la entonación del himno nacional hasta los cánticos de apoyo para los jugadores.

Ese apoyo, que muchos aficionados y periodistas de otros países han destacado en diferentes espacios, eleva la expectativa para lo que podría ser un hecho sin precedentes en el icónico recinto futbolero.

Con capacidad para más de 70,000 espectadores, el Arrowhead Stadium no solo destaca por su ambiente eléctrico, sino también por ofrecer una experiencia premium que incluye suites de lujo, pantallas gigantes de alta definición y comodidades de primer nivel para los aficionados.

Kansas City albergará un total de seis encuentros mundialistas pues, además de ser sede de los dieciseisavos de final, albergó cuatro partidos de fase de grupos y recibirá un crucial encuentro de cuartos de final.

El estadio, por ejemplo, albergó el histórico partido en el que Argentina venció por 3 a 0 a Argelia el 16 de junio, cuando Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador de las Copas del Mundo con un inolvidable hat-trick.

También fue el lugar en fase de grupos en el que Ecuador empató sin goles contra Curazao y donde Túnez cayó 3 a 1 contra Países Bajos, selección que llegó con el récord de ser el equipo que más finales ha jugado sin conquistar el título —y que quedó eliminada ante Marruecos por penaltis en dieciseisavos—.

Argelia y Austria también jugaron en el Arrowhead Stadium, donde se reencontraron después de décadas en una revancha histórica que culminó en una reñida paridad de 3 a 3 con la que ambos se clasificaron para la siguiente fase.

"Kansas City no viene suave... aquí llegan selecciones que pesan", resume la magnitud de los compromisos que acoge esta sede de Estados Unidos, donde algún equipo se quedará a un paso de los octavos de final y de las semifinales tras los partidos de dieciseisavos y de cuartos de final, respectivamente.

Legado deportivo

En las cercanías de este templo futbolístico se encuentra el Museo de las Ligas Negras, un santuario del béisbol que rinde homenaje a aquellos jugadores afroamericanos y latinoamericanos que desafiaron la segregación racial en las canchas deportivas de Estados Unidos.

Adentrarse en este museo es sumergirse en un viaje a través del tiempo que comprende cómo estas ligas profesionales fueron un faro de esperanza en una época oscura de los Estados Unidos.

A través de una colección impresionante de artefactos históricos, fotografías y documentos, los visitantes pueden conocer el legado perdurable de los pioneros que se impusieron al racismo en el deporte.

Estas ligas no solo fueron un desafío a la discriminación racial, sino que también demostraron el talento y la habilidad de los jugadores afroamericanos y latinos para dejar una marca indeleble en la cultura deportiva contemporánea.

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Comprender esta historia, en una zona de un impactante legado deportivo y cultural, es comprender la lucha por la igualdad en el deporte y en la sociedad en general.

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