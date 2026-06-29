En la primera tanda de penaltis del Mundial 2026, Paraguay logra clasificar a los octavos de final tras vencer a la tetracampeona Alemania

Este lunes 29 de junio, Alemania y Paraguay se midieron en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA.

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Los 'guaraníes' se adelantaron en el marcador por cuenta de un gol de Julio Enciso en el minuto 42 de la primera parte.

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Ya en la segunda mitad, la escuadra germana empató el trámite gracias a la 'diana' de Kai Havertz en el minuto 54'.

El juego, que siguió en paridad tanto en los 90 reglamentarios como en la prórroga, se fue a la tanda de penaltis. Allí, el combinado suramericano encontró el triunfo (4-3).

Tal resultado supone un importante logro para los dirigidos por el argentino Gustavo Alfaro.

La mejor actuación de la selección de Paraguay en la historia de los Mundiales fue en la edición Sudáfrica 2010, donde el equipo logró alcanzar los cuartos de final.

El combinado paraguayo ha clasificado a la Copa del Mundo en nueve ocasiones a lo largo de su historia.

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La Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzó el 11 de junio y finalizará el domingo 19 de julio de 2026.

El torneo, que se está llevando a cabo en Canadá, México y Estados Unidos, es el más grande de la historia con 48 selecciones participantes y un total de 104 partidos.