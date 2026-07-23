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Néstor Lorenzo rompe el silencio dos semanas después de la eliminación de Colombia del Mundial 2026: "Fuimos el mejor equipo técnicamente"

julio 23, 2026
Por: Luis Cifuentes
Néstor Lorenzo, entrenador de la selección Colombia - Foto: EFE
Néstor Lorenzo, entrenador de la selección Colombia - Foto: EFE
El estratega argentino habló del rendimiento de Colombia en la cita orbital.

La Selección Colombia cerró su participación en el Mundial 2026 con una eliminación que todavía duele. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo quedó fuera en dieciseisavos de final tras caer por penaltis (4-3) ante Suiza, después de igualar 0-0 en tiempo reglamentario y prórroga. A pesar de haber completado la fase de grupos invicta y con un juego destacado, el sueño mundialista se desvaneció desde los doce pasos.

El técnico argentino rompió el silencio y realizó un profundo análisis de lo que significó la participación cafetera en la cita orbital que consagró a España como campeón frente a Argentina, en diálogo con 365Scores.

"Sin duda, las tandas de penaltis ante Suiza fueron el momento más doloroso; ahí se pierde el control de las cosas por más que se entrene. Fue el momento más difícil y donde se terminó nuestro sueño mundialista", reconoció Lorenzo.

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El balance del estratega rescata aspectos positivos del desempeño defensivo de su equipo: "Recibimos solo un gol en cinco partidos y fuimos el mejor equipo técnicamente. El equipo fue el que tomó la iniciativa en todos los partidos, tuvimos una propuesta ofensiva y ambiciosa. Generamos más opciones de gol que cada uno de los rivales a los que enfrentamos".

Uno de los puntos más controvertidos señalados por el director técnico fueron las complicaciones logísticas enfrentadas durante el torneo. Mientras Colombia debió desplazarse constantemente entre México, Estados Unidos y Canadá, enfrentando variaciones extremas de clima, altitud y zonas horarias, Suiza permaneció concentrada en una sola ciudad.

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"Los mayores desafíos fueron logísticos. Jugamos en ciudades con altitudes, temperaturas, humedad y zonas horarias completamente distintas, comenzando en Ciudad de México, pasando por Guadalajara, Miami, Kansas y finalmente Vancouver. En cambio, Suiza estuvo afincada en Vancouver desde el 18 de junio y disputó tres partidos consecutivos en esa sede. Considero que eso les otorgó una ventaja muy clara", explicó el entrenador.

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