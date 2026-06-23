Cristiano Ronaldo responde a sus detractores tras anotar doblete en el Mundial: "Solo para que no se olviden, 23 años así; tarde o temprano aparezco"

Este martes, el futbolista portugués Cristiano Ronaldo anotó un doblete en la victoria de Portugal sobre Uzbekistán en la fecha número dos de la fase de grupos.

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Una vez finalizado el trámite, CR7, con la personalidad que lo caracteriza, ignoró a un periodista que le preguntó por el gran rendimiento mostrado por Lionel Messi en lo que va de cita mundialista.

Posteriormente, otro comunicador social formuló una pregunta parecida, pero enalteciendo la figura del 'bicho', quien se despachó con dos tantos frente a Uzbekistán.

"Dale, depende de la pregunta, no respondo... Yo llego siempre; tarde o temprano estoy ahí", expresó el experimentado atacante.

El apodado 'comandante' dejó más declaraciones picantes tras el duelo entre la escuadra lusa y el conjunto de 'Los Lobos Blancos'.

Por ejemplo: "Fue una semana difícil, una semana oscura. Parecía que yo ya estaba retirado del fútbol, pero aguanté, como siempre, porque creo más en el trabajo que en cualquier otra cosa", manifestó CR7.

"Solo para que no se olviden, 23 años así", recordó Cristiano Ronaldo, que ahora cuenta con 10 goles en Mundiales.

Con estas recientes 'dianas', la estrella de Portugal hizo historia al convertirse en el primer futbolista en anotar en seis Copas del Mundo.