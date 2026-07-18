Que no lo coja desprevenido: estos son los cierres viales en la celebración del 20 de julio en Bogotá

Colombia celebra su independencia el próximo 20 de julio y en todo el país se llevarán a cabo diferentes actividades como el famoso desfile de las tropas de los héroes de la patria encabezado por el Ejército, la Policía y las Armada Nacional de la República.

Precisamente, en Bogotá se llevará a cabo el tradicional desfile militar y policial que conmemora los 2016 años de la Independencia de la República, donde habrá cierre de vías para garantizar el disfrute de la ciudadanía ante el importante evento.

La Avenida Villavicencio de la Localidad de Ciudad Bolívar será el lugar en el que se llevará a cabo el desfile, para ello se realizarán varios cierres por motivos de seguridad y logística del evento.

En esta ocasión, el desfile militar tendrá lugar entre el Centro Comercial El Ensueño en la transversal 70C y el barrio Casa Linda en la carrera 22G, según información oficial de la Alcaldía de Bogotá.

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Asimismo, se cerrarán una serie de vías durante el lunes festivo con el objetivo de controlar la llegada y formación de las tropas, los embarques y desembarques.

Estas vías no estarán habilitadas entre las 12 de la noche y las 4:00 pm:

-Av. Boyacá calzada lenta en sentido norte-sur: cierre desde la diagonal 52 sur hasta la carrera 24.

-Avenida Gaitán Cortés entre avenida Boyacá y calle 68F sur, en los dos sentidos viales.

-Avenida Villavicencio entre la autopista Sur y la avenida Boyacá en los dos sentidos viales.

Las autoridades mencionaron que se realizarán cierres para los respectivos ensayos para el 20 de julio, los cuales se realizarán el sábado 18 de julio entre las 9 pm hasta las 3 am del día domingo.

Es importante señalar que el servicio público de transporte sufrirá cambios en la zona durante la jornada del domingo. Según informó la Alcaldía las siguientes rutas TranMiZonales y alimentadoras no prestarán su servicio:

Ruta alimentadora del Portal El Tunal: 6-1 Candelaria.

Ruta alimentadora del Portal El Tunal: 6-1C Casa Linda.

Ruta alimentadora del Portal El Tunal: 6-3 Sierra Morena.

Ruta TransMiZonal: H625 Potosí.

Ruta TransMiZonal: H604 Santo Domingo.

Cabe mencionar que los servicios de transporte habilitados en la jornada tendrán que realizar varios desvíos durante su recorrido debido a que no podrán transitar en la zona del esperado desfile.

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Si usted salió de la ciudad por el puente festivo, el plan retorno estará bajo el reglamento de pico y placa regional entre las 12 del medio día y las 8 pm para que verifique la ruta con anterioridad.