¿Vuelve a las canchas? Esto dijo el cardiólogo del Kun Agüero sobre su regreso al fútbol profesional

La carrera profesional del exfutbolista Kun Agüero dio un drástico giro en 2021 cuando sufrió un problema cardíaco durante un partido con el FC Barcelona, lo que lo obligó, bajo sugerencia médica, a dar un paso al costado.

El retirarse prematuramente de su carrera como futbolista le quitó varias cosas, entre ellas, la oportunidad de pertenecer al plantel que terminó levantando la copa del mundo en el Mundial Qatar 2022.

Pese a que tenido breve contacto con el futbol, como participar en la Kings League de Piqué, el argentino es extrañado por sus seguidores en el campo de futbol, es por ello, que Agüero fue cuestionado sobre si existe la posibilidad de verlo otra vez jugando fútbol y su respuesta sorprendió a más de uno.

En su último stream en la plataforma de Twitch, Kun abrió la posibilidad de volver a jugar fútbol profesional y defender la camiseta del Independiente, equipo que dirige el exfutbolista argentino, Carlos Tévez.

Ante la consulta de qué pasaría si Carlos Tévez lo llama para que porte los colores del Independiente, Agüero dijo que “Y si me llama Carlitos, qué quieres que haga. Tengo que hablar con el cardiólogo. Jugar 20 minutos. ¿Le mandamos un mensaje al cardiólogo a ver qué dice?”.

En ese momento, el argentino le envió un mensaje a su cardiólogo, Roberto Peidro, para resolver la duda de si podría volver o jugar futbol de manera profesional.

“Estoy acá en el stream y la gente me está preguntando ‘¿Y si te llama el Apache?’. Y bueno, yo les digo que tengo que llamar a mi cardiólogo. ¿Cómo estoy para 20 minutitos? No sé si 20, pero 10 al menos. 20 es mucho. Imagínate que me lesioné pateando al arco solo, imagínate con dos centrales”, empezó diciendo Kun.

A esto, el exdeportista añadió que: “En un quiebre de cintura me rompo todo. Pero mientras el corazón funcione yo creo que estamos bien. No pasó más nada. ¿Vos cómo lo ves? ¿Hacemos un test, hacemos algo? ¿Qué opinás vos, qué le puedo comentar a la gente?”.

A los pocos minutos, el exjugador del Manchester City les mostró a sus seguidores la respuesta que le envió su cardiólogo ante la posibilidad de volver al terreno de juego con el independiente de Carlos Tévez.

“Escúchame, por cómo estás y cómo viene la mano hasta ahora no vas a tener problema de jugar ese tiempo. Lógicamente, vamos a tener que hacer los estudios, que ya corresponde. Y hacerte correr como si fuera el partido”, empezó diciendo el profesional.

Peidro agregó durante su mensaje que “es cierto que cuando tienes los dos centrales vas a tener que hacer algún amague y tienes que estar bien preparadito. Yo te diría que prepárate, que tienes una esperanza. Dile que yo te dije que andabas muy bien y que te tienes que poner bien físicamente para estar unos minutos ahí”.

“Yo no sé si aguantarías todo el partido, pero hacer unos minutos, si te vienen bien, estaría bárbaro, estaría bien. Eso después lo conversamos, pero esa es la idea que tengo. Hay que hacerte los estudios, ponerte a entrenar y de acá a 15, 20, 30 días hacer la prueba de ejercicio como esto que te digo y vemos. La esperanza está. En resumen, es posible. La verdad es que andas muy bien. Hay que ver cómo responde el físico y todo”, puntualizó el cardiólogo.

Ante esto, Kun explicó que se ha venido preparando y que ahorita tiene dos torneos importantes con un equipo, con el cual ha estado entrenando desde hace un tiempo.

Con esto, la posibilidad de que el Kun Agüero vuelva, no solo a las canchas, sino también al Independiente, quedó puesta sobre la mesa y sería algo que sus fanáticos estarían encantados de ver.