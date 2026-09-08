China anuncia aumento interanual del 25 % en sus exportaciones en agosto y amplía su superávit comercial

Las importaciones y exportaciones de China se dispararon en agosto, impulsadas por el desarrollo global de la IA, que ha estimulado la demanda de productos tecnológicos, y ante la inminente reunión entre el presidente Xi Jinping y su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Tras alcanzar un superávit histórico en 2025, el comercio de China ha continuado creciendo este año, gracias en gran medida a la mayor demanda externa de semiconductores, hardware informático y otros productos vinculados al auge de la inteligencia artificial.

Las exportaciones aumentaron un 25% interanual, según la Administración General de Aduanas, acelerándose respecto al crecimiento del 23,9% de julio, aunque el incremento se quedó ligeramente por debajo del 25,9% previsto en una encuesta de economistas realizada por Bloomberg.

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Las importaciones crecieron un 28,2%, un ritmo superior al 27,5% de julio, pero inferior al 31,0% estimado en la encuesta de Bloomberg.

"El crecimiento del comercio de China se mantuvo sólido en agosto, con exportaciones e importaciones que continuaron creciendo a un ritmo acelerado", escribió Nguyen Hoang Nam, economista especializado en China de Capital Economics.

Sin embargo, el dinamismo de las importaciones se debilitó en términos desestacionalizados, escribió Nguyen, reflejando una "demanda interna aún débil".

Los fuertes envíos al exterior han sido un salvavidas clave para la economía china en los últimos meses, mientras que la actividad interna se ha mantenido estancada.

"La reciente mejora en las importaciones... parece más coherente con un mayor gasto corporativo en capacidad informática, electrónica e inversión manufacturera que con una recuperación generalizada del consumo de los hogares", declaró a la AFP Alicia García-Herrero, economista jefe para Asia-Pacífico de Natixis.

Los datos publicados la semana pasada mostraron que la actividad manufacturera se contrajo en agosto por segundo mes consecutivo, a pesar del aumento de la demanda externa.

El nuevo crecimiento de las exportaciones este año proviene del sector global de la IA, sumándose a los buenos resultados en otras áreas como los vehículos eléctricos, los bienes de consumo y los equipos industriales.

De enero a agosto, el valor de las exportaciones chinas de computadoras y componentes relacionados aumentó un 49,4%, según mostraron los datos de aduanas.

"China sigue dependiendo de los exportadores para sostener su economía", escribió Zhiwei Zhang, presidente y economista jefe de Pinpoint Asset Management.

El superávit comercial acumulado del país hasta finales de agosto alcanzó los 805.500 millones de dólares, según datos de aduanas, lo que indica que superará el récord del año pasado.