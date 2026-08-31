Los precios del petróleo suben tras la reanudación de los ataques de Estados Unidos contra el régimen de Irán

Los precios del petróleo subieron más de un dos por ciento este lunes tras un nuevo recrudecimiento del conflicto entre Estados Unidos e Irán, mientras que las bolsas mostraron un comportamiento mixto, ya que los comentarios beligerantes del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, llevaron a los inversores a aumentar sus apuestas sobre una subida de los tipos de interés en Estados Unidos.

Ante la persistencia de una inflación obstinadamente alta, en gran parte debido al elevado coste de la energía, el banco central estadounidense se ha visto presionado para actuar, mientras que la negativa de Warsh a ofrecer directrices ha avivado la incertidumbre.

Pero en un discurso muy esperado en el simposio de banqueros centrales y economistas de Jackson Hole, en Wyoming, dejó pocas dudas entre los operadores de que estaba dispuesto a aumentar los costos de endeudamiento.

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Warsh declaró: "Debemos tener la certeza de que la inflación subyacente se está acercando a nuestro objetivo, de forma clara y a la velocidad suficiente. De lo contrario, tendremos trabajo por delante".

Calificó de "preocupante" el repunte de la inflación, que actualmente se sitúa en el 3,7%, casi el doble del objetivo del 2% de la Reserva Federal, y dijo que le resultaría "difícil" describir las condiciones financieras actuales como "restrictivas", lo que podría indicar que se avecinan subidas de tipos de interés.

Sin embargo, no llegó a afirmar que apoyaría una caminata, y añadió: "Hoy me presento aquí comprometido con una disciplina, no con una decisión".

Los tres principales índices de Wall Street cayeron el viernes. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a corto plazo, que reflejan las expectativas de política monetaria, subieron, y el dólar se apreció frente a otras divisas. El oro, que se beneficia de las bajas tasas de interés, cayó.

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Asia tuvo una mañana complicada, pero algunos mercados repuntaron a medida que avanzaba el día, dejando algunos en terreno positivo y otros justo por debajo del cierre del viernes.

Tokio, Hong Kong, Sídney, Taipéi, Yakarta y Bombay terminaron a la baja, pero Seúl, Shanghái, Singapur, Bangkok y Wellington subieron.