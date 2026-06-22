Actor de 'Superman' falleció junto a su esposa luego de quedar atrapados en un incendio en su casa en Nueva Jersey

El mundo del entretenimiento se despertó con una triste noticia tras conocerse el fallecimiento de un actor de Superman luego de que quedará atrapado en un incendio junto a su esposa.

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Se trata del actor Paul Avery, quien participó en la versión de 'Superman' de 1978 protagonizada por Christopher Reeve. Avery falleció a los 81 años junto a su esposa, Sheila, en un incendio que tuvo lugar en su casa el pasado martes.

De acuerdo con lo informado por medios locales, la Policía de Nueva Jersey junto con el Cuerpo de Bomberos de Blairstown llegaron al lugar de los hechos alrededor de las 00:38 de la madrugada del martes para extinguir el incendio.

Tanto el actor como su esposa fueron rescatados por los bomberos, sin embargo, fallecieron a causa de las heridas que sufrieron como consecuencia de quedarse atrapados.

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La hija de la pareja, Kyle Avery, fue la encargada de compartir la noticia de su fallecimiento por medio de una publicación en Facebook.

Junto a una fotografía de sus padres, Kyle dijo: "Me entristece profundamente comunicar que nuestros padres, Paul y Sheila Garry Avery, han fallecido esta madrugada. Los queríamos muchísimo, y ellos nos querían muchísimo a nosotros, y nadie tuvo que preguntarse jamás si eso era así. Agradecemos al cuerpo de bomberos de Blairstown su labor. Más adelante se darán a conocer los detalles del funeral".

Paul Avery participó en la popular cinta de 'Superman' de 1978 protagonizada por Christopher Reeve; sin embargo, tuvo más trabajos importantes.

También actuó en la telenovela de los 80 'Todos mis hijos', en donde le dio vida a Hughie, un camarero del pub llamado 'Foxys'. Así como también apareció en otras producciones como: 'Apartamento para tres' y 'Enredo e Historias del más allá'.