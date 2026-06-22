Del cine al mundo de la música: a los 89 años Morgan Freeman incursionará en la industria musical con un álbum de blues

De la pantalla grande al estudio de música, es así como se puede describir la incursión del actor Morgan Freeman, de 89 años, en la industria musical.

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El reconocido actor norteamericano ha anunciado recientemente que incursionará en el mundo de la música al lanzar su primer álbum de blues.

La estrella de cintas como 'Todo poderoso', 'El contrato' y 'Londres bajo fuego', se lanzará como solista con su álbum 'Morgan Freeman’s Symphonic Blues Experience'. El trabajo discográfico contará con un total de 12 canciones y que estará disponible a partir del próximo 7 de agosto.

El proyecto que está bajo la disquera 'Decca Records' es una combinación de elementos tradicionales del blues con algunos arreglos orquestales; además, contará con la participación de algunos artistas reconocidos en este género musical.

Según se ha conocido, este álbum tiene una esencia basada en las raíces de Morgan. "El amor de toda la vida de Morgan Freeman por su tierra natal en Mississippi, sus ritmos, su historia y su gente, es la esencia misma de la Symphonic Blues Experience", explica el sitio web del proyecto.

Y comenta que la visión que tiene el actor de llevar el blues es para que llegue mucho más allá de " los bares y a las salas de conciertos nació del deseo de honrar el alma del Delta en un gran escenario global".

"Junto con sus socios Eric Meier y Howard Stovall, con quienes es copropietario del legendario Ground Zero Blues Club en Clarksdale, Mississippi, Freeman encontró a los colaboradores ideales para hacer realidad esta visión", puntualiza.

El ambicioso proyecto es la transformación de un "homenaje profundamente personal en un evento cultural innovador que celebra el rico legado del blues a través de música poderosa, narrativa cinematográfica y una escala sinfónica".

El primer sencillo del álbum ya fue lanzado bajo el nombre de 'Death Letter Blues' en el que participan los artistas Taj Mahal y The Chineke Orquestra.

Fuera del lanzamiento del álbum, también se hará una gira promocional de tres fechas. Esta gira iniciará el 7 de agosto, día del lanzamiento del álbum, en Houston, Texas; seguirá el 26 de septiembre en Memphis, Tennessee y finalizará el 17 de octubre den Gulfport, Mississipi.