NTN24
Lunes, 22 de junio de 2026
Lunes, 22 de junio de 2026
Morgan Freeman

Del cine al mundo de la música: a los 89 años Morgan Freeman incursionará en la industria musical con un álbum de blues

junio 22, 2026
Por: Diana Pérez
Morgan Freeman | Foto: EFE
Morgan Freeman | Foto: EFE
Fuera del lanzamiento del álbum, también se hará una gira promocional de tres fechas.

De la pantalla grande al estudio de música, es así como se puede describir la incursión del actor Morgan Freeman, de 89 años, en la industria musical.

TE PUEDE INTERESAR:

El reconocido actor norteamericano ha anunciado recientemente que incursionará en el mundo de la música al lanzar su primer álbum de blues.

La estrella de cintas como 'Todo poderoso', 'El contrato' y 'Londres bajo fuego', se lanzará como solista con su álbum 'Morgan Freeman’s Symphonic Blues Experience'. El trabajo discográfico contará con un total de 12 canciones y que estará disponible a partir del próximo 7 de agosto.

El proyecto que está bajo la disquera 'Decca Records' es una combinación de elementos tradicionales del blues con algunos arreglos orquestales; además, contará con la participación de algunos artistas reconocidos en este género musical.

o

Según se ha conocido, este álbum tiene una esencia basada en las raíces de Morgan. "El amor de toda la vida de Morgan Freeman por su tierra natal en Mississippi, sus ritmos, su historia y su gente, es la esencia misma de la Symphonic Blues Experience", explica el sitio web del proyecto.

Y comenta que la visión que tiene el actor de llevar el blues es para que llegue mucho más allá de " los bares y a las salas de conciertos nació del deseo de honrar el alma del Delta en un gran escenario global".

"Junto con sus socios Eric Meier y Howard Stovall, con quienes es copropietario del legendario Ground Zero Blues Club en Clarksdale, Mississippi, Freeman encontró a los colaboradores ideales para hacer realidad esta visión", puntualiza.

El ambicioso proyecto es la transformación de un "homenaje profundamente personal en un evento cultural innovador que celebra el rico legado del blues a través de música poderosa, narrativa cinematográfica y una escala sinfónica".

El primer sencillo del álbum ya fue lanzado bajo el nombre de 'Death Letter Blues' en el que participan los artistas Taj Mahal y The Chineke Orquestra.

Fuera del lanzamiento del álbum, también se hará una gira promocional de tres fechas. Esta gira iniciará el 7 de agosto, día del lanzamiento del álbum, en Houston, Texas; seguirá el 26 de septiembre en Memphis, Tennessee y finalizará el 17 de octubre den Gulfport, Mississipi.

Temas relacionados:

Morgan Freeman

Actor

Música

Estrenos musicales

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Colombia ante crucial decisión este domingo: principales respuestas de De la Espriella y Cepeda en entrevistas clave antes de elecciones presidenciales

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El agua les llegó al cuello": análisis de las medidas económicas que el régimen cubano tomó bajo la presión de Estados Unidos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Hay sectores que llaman a incendiar el país": almirante en retiro alerta sobre amenazas durante elecciones de este domingo en Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Diario español revela que Estados Unidos tenía un plan para retener a Rodríguez Zapatero antes de su viaje a Caracas para reunirse con Delcy Rodríguez

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿América Latina está experimentando un avance preocupante del populismo autoritario?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Antártida: descubren el mecanismo que explica por qué algunas zonas se calientan más rápido

Ver más

Videos

Ver más
Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda - Foto AFP
Elecciones Presidenciales en Colombia

Colombia ante crucial decisión este domingo: principales respuestas de De la Espriella y Cepeda en entrevistas clave antes de elecciones presidenciales

Paola Holguín, senadora por el Partido Centro Democrático
Elecciones Presidenciales en Colombia

"Cuando defiende un fraude evidente como el de Venezuela es porque está buscando aliados para procesos similares acá": Paola Holguín ante cuestionamientos de Petro a los resultados electorales

Elecciones en Colombia | Foto: AFP
Elecciones Presidenciales en Colombia

"La democracia en Colombia ha superado muchas pruebas, es una de las más fuerte de América Latina": Observador internacional invitado por el CNE de Colombia

María Elvira Salazar - Foto EFE
María Elvira Salazar

"No pueden permitirse convertirse en la próxima Cuba o Venezuela": María Elvira Salazar envió carta a Rubio, Blanche y Bessent con motivo de las elecciones en Colombia

Congresista republicano Carlos Giménez | Foto: EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

Congresista republicano se pronunció sobre las elecciones en Colombia y envió mensaje a legisladores demócratas que piden investigar a Abelardo de la Espriella

Más de Entretenimiento

Ver más
Toy Story 5 | Foto: EFE
Toy Story 5

Esta es la ícono del pop que hará una canción original para la película 'Toy Story 5': "Su conexión con Jessie fue innegable"

Muere a los 95 años el último "coloso" del jazz y leyenda del saxofón - CANVA
Fallecimiento

Muere a los 95 años el último "coloso" del jazz y leyenda del saxofón

On the Road

Así nació la carrera de Víctor Cantillo, el cerebro detrás de algunas de las producciones más exitosas de la televisión colombiana

Opinión

Ver más
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Inteligencia Artificial

Magnifica Humanitas, 5

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Diosdado Cabello, María Corina Machado y Edmundo González - EFE/AFP
Diosdado Cabello

Diosdado Cabello asegura que es “pura paja” un acercamiento con María Corina Machado para negociar

Toy Story 5 | Foto: EFE
Toy Story 5

Esta es la ícono del pop que hará una canción original para la película 'Toy Story 5': "Su conexión con Jessie fue innegable"

Lamine Yamal, delantero de la Selección de España - Foto: AFP
Lamine Yamal

Lamine Yamal considera que “es demasiado pronto” para disputar un juego completo en el Mundial

Pasaporte venezolano - Foto: EFE
Régimen venezolano

Régimen de Venezuela habilita documento electrónico para retorno al país de venezolanos sin pasaporte

Eduardo Coudet. técnico de River Plate y Juan Fernando Quintero - Fotos: AFP
Juan Fernando Quintero

Técnico de River Plate aclara rumores sobre supuestas diferencias con Juan Fernando Quintero y el futuro del jugador

Estadio Azteca, uno de los tres escenarios que acogerá la inauguración del Mundial - Foto: AFP
Mundial 2026

Por primera vez en la historia la Copa del Mundo contará con una triple inauguración: así será cada una de ellas

Muere a los 95 años el último "coloso" del jazz y leyenda del saxofón - CANVA
Fallecimiento

Muere a los 95 años el último "coloso" del jazz y leyenda del saxofón

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre