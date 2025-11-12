NTN24
Miércoles, 12 de noviembre de 2025
Alicia Machado

Alicia Machado explota contra el Miss Universo 2025: "Ya está bueno, no lo soporto, si yo fuera la directora recojo a todas mis carajitas"

noviembre 12, 2025
Por: Nucho Martínez
Imágenes del Miss Universo 2025 / Alicia Machado, ex Miss Universo 1996 - Fotos: EFE / X
La ganadora del Miss Universo edición 1996 fijó postura sobre la polémica suscitada entre un organizador del magno evento de belleza y Miss México.

Recientemente, la exreina de belleza venezolana, Alicia Machado, se pronunció sobre la polémica suscitada en el Miss Universo Tailandia entre un organizador y Miss México.

Machado se refirió al polémico actuar del organizador tailandés Nawat Itsaragrisil, quien 'tensó la cuerda' con la aspirante del país azteca, Fátima Bosch.

Puntualmente, Itsaragrisil reclamó a la mexicana, delante de sus compañeras, que "no publicaba nada en sus redes sobre el país anfitrión, Tailandia".

La joven, por su parte, alegó que "se trató de un malentendido", sin embargo, el organizador se tornó hostil, al subir el tono de la discusión.

Consecuentemente, varias de las candidatas presentes en la reunión, se levantaron de sus sillas y dejaron con 'la palabra en la boca' al individuo en cuestión, lo que se tradujo en un acto de sororidad.

Ante tal situación, Machado fijó postura y lanzó, mediante sus redes sociales, un dardo a la organización del magno evento de belleza universal.

“Se están normalizando una cantidad de cosas, ya está bueno ya, no soporto lo que pasó en el Miss Universo, no lo soporto”, expresó Machado.

Luego, continuó: “Si yo fuera la directora recojo a todas mis carajitas y me las llevo a República Dominicana donde me las van a recibir con los brazos abiertos”.

Finalmente, la ganadora del Miss Universo edición 1996 cuestionó: “Saquen a esas muchachas de ahí (...) ¿A quién se le ocurrió llevar el concurso para allá?”.

Bangkok, Phuket y Pattaya (Tailandia) son las tres ciudades anfitrionas donde se llevarán a cabo todas las actividades y diferentes eventos en torno al concurso.

El certamen de belleza internacional anual dirigido por la Organización Miss Universo con sede en Tailandia y México tendrá su gran presentación el próximo viernes 21 de noviembre de 2025.

