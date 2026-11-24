La actriz Allison Mack, conocida por su participación en la serie Smallville, ofreció nuevos detalles sobre el control y los abusos sufridos dentro de la organización NXIVM durante su intervención en el pódcast Hidden Third, conducido por Mariana van Zeller, difundida este martes.

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El régimen de castigos implementado por Raniere era progresivo y sistemático, ya que cualquier exceso sobre las 500 calorías permitidas desencadenaba sanciones que comenzaban con kilómetros adicionales de carrera o duchas frías prolongadas y escalaban hacia formas más extremas de sometimiento físico.

“Le enviaba mensajes de texto con mi agenda del día. Si me desviaba del horario, debía pedir permiso por mensaje. Si superaba las calorías, era castigada. Tenía que pedir permiso cada vez que quería comer algo”, relató Mack.

Como consecuencia de esta restricción alimentaria, la actriz perdió cerca de 13,6 kilogramos en cuatro meses, una baja de peso que Raniere justificaba como requisito para continuar el supuesto “trabajo terapéutico” dentro de la organización.

Entre las formas de castigo más extremas, Mack describió “una forma de autoflagelación” diseñada por el propio Raniere: “púas metálicas cosidas en una tira de tela, metal o cuero que se ataba alrededor de alguna parte del cuerpo, de modo que, al moverse, las púas la pinchaban”.

Mack fue detenida en Nueva York en 2018 y se declaró culpable en 2019 de conspiración de tráfico sexual y conspiración de trabajo forzado, mientras su colaboración con los fiscales federales resultó determinante para las condenas obtenidas contra otros integrantes de la estructura; recibió en 2021 una sentencia de tres años de prisión y obtuvo la libertad anticipada el 3 de julio de 2023.

La secta operó entre 1998 y 2021 bajo la dirección de Raniere, quien creó en 2015 una subestructura secreta denominada DOS, y Keith Raniere recibió una condena de 120 años de prisión federal tras ser hallado culpable de tráfico sexual, trabajo forzado y fraude.