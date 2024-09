Amaury Gutiérrez, recordado por la canción ‘Yo sé que es mentira’, fue inadmitido en Colombia por decirle “comunista” a un agente de migración

Un fuerte incidente protagonizo el cantautor cubano Amaury Gutiérrez, recordado por éxitos como ‘Yo sé que es mentira’ y funcionarios de Migración Colombia en el aeropuerto de Cartagena que terminó con la inadmisión del artista al país.

Los hechos ocurrieron el pasado martes 3 de septiembre cuando Gutiérrez llegó al país. De acuerdo con lo dicho por Migración, el inconveniente se desató porque el manager del artista Yasir Pérez, un ciudadano norteamericano, no tenía los documentos requeridos para ingresar al país.

Esto habría disgustado a Amaury, quien tuvo cruces de palabras con los agentes de migración y hasta llamó a uno “comunista”, por lo que fue retenido junto a su equipo en el aeropuerto, el artista publicó fotografías del cuarto en el que se encontraba mientras se resolvía el inconveniente; el cubano aseguró sentirse “prisionero”.

“Nos tiraron en un cuarto donde no hay condiciones elementales para sobrevivir, nos tuvieron allí 24 horas”, contó el cantautor a Univisión una vez regresó a Miami.

En un mensaje en Facebook, el cantante expresó: “Imposible entrar en Colombia comunista. Chao familia” y después amplió su explicación señalando que lo habían tratado de manera irrespetuosa y despectiva, como lo habían tratado en Cuba.

“Preso en aeropuerto de Cartagena, Colombia, por decirle comunista a un agente de inmigración que me trató como un c. Nunca en mi vida me trataron tan mal, únicamente en Cuba cuando fui esclavo. Dios tiene un propósito para todo. Bendiciones familia”, apuntó Gutiérrez en una fotografía que publicó en su Instagram.

Por su parte, Migración Colombia publicó un video del director general Fernando García, precisó que Gutiérrez tuvo que ser controlado por la seguridad del aeropuerto por su exaltación y aseveró que no fue expulsado, sino que solo fue inadmitido.

“Amaury Gutiérrez no fue expulsado del país, la expulsión es la sanción migratoria más fuerte aplicada a un extranjero cuando este ha violado una o varias leyes en el país”, aclaró la entidad.