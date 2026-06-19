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Anne Hathaway anunció que está esperando su tercer hijo con el actor Adam Shulman: "Bebé, soy tuya"

junio 19, 2026
Por: Diana Pérez
Anne Hathaway | Foto: EFE
Anne Hathaway | Foto: EFE
La pareja se conoció en 2008, se comprometieron en 2011 y luego en 2012 se casaron en una ceremonia íntima en California.

La reconocida actriz Anne Hathaway sorprendió a todos este viernes al anunciar que está embarazada de su tercer hijo con su esposo, el actor y productor Adam Shulman.

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Por medio de un tierno video publicado en su cuenta en la red social de Instagram, la actriz de 'El diablo viste a la moda' y 'El diario de la princesa' le dio la noticia a su más de 42 millones de seguidores.

En el video, al compás de la canción "Baby, i'm yours" de Barbara Lewis, Hathaway camina con un vestido blanco mientras tiene las manos tapándole el estómago y luego baja los brazos para que se le pueda ver la panza de embarazada.

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En la descripción, la ganadora del Oscar añadió el sencillo mensaje de: "Bebé, soy tuya". A sus 43 años, Anne se encuentra a la espera de su tercer hijo con su esposo, el también actor Adam Shulman.

La pareja se conoció en 2008, se comprometieron en 2011 y luego en 2012 se casaron en una ceremonia íntima en California. En 2016 dieron la bienvenida a su primer hijo, Jonathan.

Y tres años más tarde, en 2019, se convirtieron en padres por segunda vez tras la llegada de su hijo Jack. El esposo de Anne, aunque tiene una carrera en Hollywood ha preferido mantenerse bajo perfil e incluso ha probado suerte en otras industrias como en la del diseño de joyas.

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