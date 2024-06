Así luce el niño que protagonizó ‘La vida es bella’ 27 años después del estreno de la película

‘La vida es bella’ es una película italiana de 1997, dirigida y protagonizada por Roberto Benigni.

La historia basada en la Segunda Guerra Mundial, recibió tres premios Oscar, el premio del Cine Europeo a la Mejor Película Europea y numerosos reconocimientos en festivales de cine y asociaciones de críticos alrededor del mundo.

El protagonista de la película es ‘Guido Orefice’, un hombre judío que, junto a su hijo ‘Giosué’, son enviados a un campo de concentración nazi.

Con el propósito de proteger a su hijo de los horrores del Holocausto, Orefice crea una fantasía en la que el campo de concentración se convierte en un juego.

De esta manera su hijo debe seguir una serie de normas para obtener un tanque real como premio.

En la película, ‘Giosué Orefice’, el hijo del protagonista, fue interpretado por el actor Giorgio Cantarini.

Cantarini nació en Orvieto, Italia, el 12 de abril de 1992 y actualmente tiene 32 años.

En la trama, 'Giosué' experimenta confusión y miedo, debido a la historia que su padre 'Guido' crea para que él no se dé cuenta de lo que realmente está pasando a su alrededor.

Su actuación refleja la inocencia de los niños, lo que lo llevó a el corazón de los espectadores.

Además de participar en esta película, Giorgio Cantarini también hizo parte de importantes producciones como 'Gladiator', 'Lamborghini: the man behind the legend', 'De amor y de guerra', 'Comandante', entre otras.

Además, ha trabajado como director y guionista en 'Il giorno, la notte: poi l'alba' en 2012 y 'Flatmates' en 2018.