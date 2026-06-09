Así nació la carrera de Víctor Cantillo, el cerebro detrás de algunas de las producciones más exitosas de la televisión colombiana

En una nueva edición del programa On The Road con Mauro Giraldo, el invitado especial fue Víctor Cantillo, reconocido guionista y director barranquillero que ha dejado huella en la televisión colombiana gracias a una trayectoria marcada por exitosas producciones y aportes a la industria audiovisual nacional.

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Cantillo comenzó recordando cómo surgió su pasión por contar historias, una vocación que lo acompañó desde temprana edad. “Como buen costeño y buen barranquillero me gusta contar historias, me gusta hablar mucho, narrar. Desde muy pequeño tenía como esa afición de las películas y el tema audiovisual”, relató.

Aunque hoy es reconocido por su trabajo en la televisión, el director confesó que su primer gran amor fue la radio, Según explicó, este medio despertó su imaginación y alimento su interés por la narrativa.

“La radio tiene una magia especial porque tú no sabes cómo es la cara del que está en la emisora. La voz te hace imaginar cosas”, aseguró.

Con el paso de los años y durante su etapa universitaria en Barranquilla, Cantillo descubrió que su futuro estaba ligado a la televisión. Sin embargo, su deseo por seguir aprendiendo lo llevó a ampliar aprendizajes y viajar a Cuba.

“Descubrí otro mundo”, recordó al referirse a su paso por una de las “escuelas más importantes de cine y televisión”, donde posteriormente comenzó su gran aventura en su carrera profesional.