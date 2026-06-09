NTN24
Martes, 09 de junio de 2026
Martes, 09 de junio de 2026
On the Road

Así nació la carrera de Víctor Cantillo, el cerebro detrás de algunas de las producciones más exitosas de la televisión colombiana

junio 9, 2026
Por: Redacción NTN24
El reconocido guionista y director barranquillero recordó cómo su pasión por contar historias nació en la radio.

En una nueva edición del programa On The Road con Mauro Giraldo, el invitado especial fue Víctor Cantillo, reconocido guionista y director barranquillero que ha dejado huella en la televisión colombiana gracias a una trayectoria marcada por exitosas producciones y aportes a la industria audiovisual nacional.

TE PUEDE INTERESAR:

Cantillo comenzó recordando cómo surgió su pasión por contar historias, una vocación que lo acompañó desde temprana edad. “Como buen costeño y buen barranquillero me gusta contar historias, me gusta hablar mucho, narrar. Desde muy pequeño tenía como esa afición de las películas y el tema audiovisual”, relató.

Aunque hoy es reconocido por su trabajo en la televisión, el director confesó que su primer gran amor fue la radio, Según explicó, este medio despertó su imaginación y alimento su interés por la narrativa.

“La radio tiene una magia especial porque tú no sabes cómo es la cara del que está en la emisora. La voz te hace imaginar cosas”, aseguró.

Con el paso de los años y durante su etapa universitaria en Barranquilla, Cantillo descubrió que su futuro estaba ligado a la televisión. Sin embargo, su deseo por seguir aprendiendo lo llevó a ampliar aprendizajes y viajar a Cuba.

Descubrí otro mundo”, recordó al referirse a su paso por una de las “escuelas más importantes de cine y televisión”, donde posteriormente comenzó su gran aventura en su carrera profesional.

Temas relacionados:

On the Road

Colombia

Cine

Televisión

Telenovelas

Director

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Traduce el inmenso desespero que hoy agobia a la campaña de Iván Cepeda": Rodrigo Lara tras orden judicial que prohíbe a De la Espriella el uso de símbolos patrios

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Diosdado Cabello está en el centro de mayoría de los casos": abogado habla de la probabilidad de extradición del número dos del régimen venezolano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

El excabecilla de las Farc alias 'Timochenko' anunció su respaldo a la candidatura de Iván Cepeda

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Esto es lo que se sabe sobre disparos aéreos y movilización militar en zonas mineras de Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Escándalo en España: Audiencia Nacional imputa a José Luis Rodríguez Zapatero

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La amenaza crece: expertos advierten una temporada récord de incendios forestales en 2026

Ver más

Videos

Ver más
Visita del general Dan Caine a Caracas ocurrió mientras trasladaban presos políticos desde El Helicoide.
Presos políticos

Detalles de la visita a Caracas del militar más poderoso de Estados Unidos mientras el régimen vaciaba El Helicoide

María Elvira Salazar, congresista republicana de los Estados Unidos - Foto: EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

"¡Que ni se atrevan!": la advertencia de María Elvira Salazar a quienes pretenden cometer irregularidades en las elecciones de Colombia

En entrevista con NTN24, Álvaro Uribe hace contundentes advertencias sobre elecciones en Colombia.
Elecciones Presidenciales en Colombia

"El gran fraude ha sido la imposición de los grupos violentos de votar por Iván Cepeda en muchos territorios", denuncia el expresidente Álvaro Uribe

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: AFP
Elecciones en Colombia

"Es una narrativa que uno ve como patrón en los gobiernos de izquierda": analista sobre cuestionamientos de Petro a elección presidencial en Colombia

El Helicoide | Foto: AFP
El Helicoide

"Lo que correspondería sería resguardar las instalaciones e iniciar todo un trabajo de recabación de evidencia con rigor forense": Martha Tineo sobre el supuesto cierre de El Helicoide

Más de Entretenimiento

Ver más
Murió Lazare, el perro francés considerado "el más viejo del mundo"
Perro

Murió Lazare, el perro francés considerado "el más viejo del mundo"

Foto: Luisa Chimá
Música

Reconocida empresaria colombiana se estrena en el mundo de la electrónica con canción definida como "experiencia sensorial"

Shakira - Foto AFP
Mundial de Fútbol

Shakira tendrá importante papel durante la final del Mundial de fútbol: así lo confirmó Chris Martin, líder de la banda Coldplay

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Papa León XIV

Magnifica Humanitas, 2

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Manifestación para la libertad de los presos políticos en Venezuela - Foto EFE
Presos políticos en Venezuela

"Prefieren morir que estar en ese sitio": madre de hermanos Chirinos denuncia que un hijo intentó suicidarse en un centro de torturas del régimen de Venezuela

Miguel Díaz-Canel, Raúl Castro y María Elvira Salazar - AFP/EFE
Presión sobre régimen de Cuba

"La libertad del pueblo cubano está más cerca que nunca": el mensaje de María Elvira Salazar tras la acusación al dictador Raúl Castro en EE. UU.

José Luis Rodríguez Zapatero (EFE)
José Luis Rodríguez Zapatero

"Ha sido el gran blanqueador de la dictadura de Chávez y de Maduro": piden elecciones anticipadas en España tras imputación a Zapatero

Shakira junto a Burna Boy, artistas que interpretan la canción del Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

Con Luis Díaz junto a Messi, pero sin Cristiano Ronaldo: este el video oficial de la canción del Mundial 2026 interpretada por Shakira

Abelardo de la Espriella. (EFE)
Abelardo de la Espriella

"Está dando paso tras paso para robarse las elecciones": Abelardo de la Espriella tras señalamientos de Petro sobre supuesto fraude en votaciones

Rodrigo Paz, presidente de Bolivia / Evo Morales, expresidente de Bolivia - Fotos: EFE
Bolivia

"El gobierno de Rodrigo Paz vino a darle solución a una crisis económica que ha nacido en el gobierno de Evo Morales": exdiputado boliviano Hugo Sandoval Costas

Embajadora de Colombia en Bolivia - EFE
Bolivia

Bolivia expulsó a la embajadora de Colombia y le dio un "plazo" para que abandonara el país tras polémicas declaraciones de Petro

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre