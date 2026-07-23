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Jueves, 23 de julio de 2026
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Régimen venezolano
Programa: El Informativo

"Todos los venezolanos seremos observadores": María Oropeza sobre mesa de diálogo con el régimen y sectores democráticos

julio 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Este jueves, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habló sobre María Corina Machado y afirmó que "representa un elemento muy importante” dentro del proceso hacia la “transición democrática” de Venezuela. Ante esto, María Oropeza, coordinadora estatal de Vente Venezuela, apoyó las palabras dadas por el funcionario de la administración Trump y aseguró que en Venezuela no existe un dirigente político que tenga el respeto de todos los venezolanos como María Corina.

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