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Cine

País sudamericano fue seleccionado como 'Invitado de Honor' en prestigioso festival internacional de cine de Francia

junio 30, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Festival de cine de Annecy - Foto EFE
Festival de cine de Annecy - Foto EFE
La invitación representa una oportunidad para fortalecer la proyección internacional de los estudios del país y ampliar la circulación global de los contenidos creados en el territorio.

Un país sudamericano fue anunciado como País Invitado de Honor del Festival Internacional de Cine de Animación Annecy 2027, una de las distinciones más importantes que puede recibir una industria de animación a nivel mundial.

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El reconocimiento fue otorgado por los organizadores del Festival, realizado cada año en Annecy (Francia) y su mercado MIFA (Marché International du Film d'Animation), un punto de encuentro para creadores, estudios, compradores, distribuidores, plataformas, inversionistas y profesionales de la animación a nivel mundial.

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El país en cuestión es Colombia, que estará presente con el prestigioso título de 'País Invitado en Honor' en el evento que reúne anualmente a más de 18.000 profesionales acreditados provenientes de cerca de 120 países.

La distinción, cabe resaltar, representa para los delegados del país contar con una presencia destacada dentro de la programación artística y profesional del evento —que se desarrollará a mediados de junio del próximo año—, así como una plataforma privilegiada para visibilizar el talento.

También incluye la capacidad de producción y las oportunidades de colaboración internacional de un país ante los principales actores de la industria global.

La designación de Colombia responde al crecimiento sostenido que ha experimentado la animación nacional en los últimos años y al posicionamiento que ha logrado en escenarios internacionales.

Marcel Jean, director artístico de Annecy desde 2012, destacó en la designación que, "durante la última década, la animación colombiana ha cobrado un impulso considerable, tanto por la calidad de su producción artística como por sus esfuerzos para fortalecer su presencia internacional a través de coproducciones y de su participación en los principales eventos de la industria".

El productor, guionista y director, agregó que, durante su estancia en Bogoshorts, en Colombia, pudo "constatar de primera mano el entusiasmo que hoy impulsa a una prometedora generación de talentos jóvenes que trabaja en ambiciosos proyectos de cortometraje y largometraje actualmente en producción".

Este reconocimiento ubica al país junto a naciones que han sido reconocidas por su contribución al desarrollo de la animación mundial, entre ellas Japón, Canadá, Irlanda, España, México y Brasil.

La invitación, entretanto, representa una oportunidad estratégica para fortalecer la proyección internacional de los estudios colombianos, atraer nuevas alianzas y ampliar la circulación global de los contenidos creados en el país.

"Este es el resultado de décadas de trabajo de artistas, productores, estudios, instituciones y asociaciones que han contribuido a construir una industria sólida, innovadora y con vocación internacional", dijo Claudia Triana, directora de Proimágenes Colombia, sobre la selección.

Cabe resaltar que la participación de Colombia como País Invitado de Honor en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy y su mercado profesional MIFA 2027 hace parte de una estrategia internacional liderada por Proimágenes Colombia que es también la Comisión Fílmica Colombia.

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La iniciativa cuenta con el apoyo del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC) y el incentivo CINA, además de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá a través del programa Gente Convergente, desarrollado en alianza con Proimágenes Colombia, COMFAMA y ProColombia.

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