¿Cuánto vale la gloria? Revelan la millonada que recibirán el campeón y subcampeón de la Copa del Mundo 2026

Para esta Copa Mundial de Fútbol la FIFA ha fechado desde el 17 de diciembre de 2025, una aprobación económica total de 727 millones de dólares vinculada al famoso torneo deportivo.

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De ese presupuesto, 655 millones de dólares están destinados a premios por rendimiento deportivo entre las 48 selecciones que han participado.

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En ese contexto, el campeón del Mundial 2026 recibirá una jugosa suma de 50 millones de dólares y el subcampeón 33 millones de dólares.

Al tercer puesto, la organización le tiene un presupuesto estimado de 29 millones de dólares y al cuarto lugar de 27 millones de dólares, con montos decrecientes a medida que baja la ubicación final.

La tabla presentada por la FIFA permite organizar cada instancia dentro de un rango de puesto con un monto de dinero asociado.

En este caso donde los equipos entraron a octavos, el criterio que definió la organización deportiva fue el lugar final de 9.° - 16.° con un pago estimado en 15 millones de dólares para quien queden dentro de esta clasificación.

De acuerdo con Reuters, este presupuesto aprobado por la FIFA tiene un aumento del 50 % en el fondo de premios del torneo.

¿Cómo se organizan los premios?

El dinero se divide en tres niveles principales y es enviado directamente a las Federaciones Nacionales de Fútbol.