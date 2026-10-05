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Lunes, 05 de octubre de 2026
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España

Esta es la nueva fecha que Shakira sumó en Madrid para cerrar su gira por España

octubre 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Shakira | Foto EFE
Shakira | Foto EFE
La fecha, que no formaba parte del calendario original, será ahora la última presentación de su gira Las Mujeres Ya No Lloran en España.

La cantante colombiana Shakira ha decidido extender su residencia en la capital española con un concierto adicional el próximo 12 de octubre, Día de la Hispanidad.

La fecha, que no formaba parte del calendario original, será ahora la última presentación de su gira Las Mujeres Ya No Lloran en España.

La artista tenía previsto cerrar su paso por Madrid el 11 de octubre, pero la ampliación de la agenda permitirá a sus seguidores disfrutar de un espectáculo más.

Además, la elección del 12 de octubre aporta un significado especial a la presentación al coincidir con una jornada relacionada con la identidad hispana, un elemento estrechamente ligado al carácter latino de la artista.

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La presencia de Shakira en Madrid también ha trascendido los escenarios. En los alrededores de Iberdrola Music, en Villaverde, se habilitó Macondo Park, un espacio temporal de aproximadamente 22 hectáreas que combina propuestas de música, arte, literatura y gastronomía.

El proyecto forma parte de Es Latina Fest, una iniciativa que acompaña la residencia de la cantante y busca poner en primer plano distintas manifestaciones de la cultura latinoamericana.

El recinto de los espectáculos tiene capacidad para recibir a más de 50.000 personas cada noche, mientras que Macondo Park se ha convertido en un lugar de encuentro para los asistentes antes y después de los shows.

La residencia de Shakira también ha generado un importante movimiento de seguidores. Durante estas semanas, Madrid ha recibido tanto a público español como a visitantes internacionales que se desplazaron hasta la ciudad para asistir a alguno de los conciertos de la colombiana.

Para quienes quieran conseguir entradas para la nueva fecha, la preventa de SMusic comenzará el martes 6 de octubre a las 3:00 p. m. Posteriormente, la venta general se abrirá el miércoles 7 de octubre a las 10:00 a. m. a través de Live Nation, Ticketmaster y El Corte Inglés.

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