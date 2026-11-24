El cantante mexicano Christian Nodal anunció el lunes su retiro temporal de los escenarios en México tras ofrecer una presentación el pasado sábado en el Centro de Espectáculos Montejo, en Mérida, estado de Yucatán, como parte de su gira Pa’l Cora Tour.

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“Mérida de mi corazón, ustedes no lo sabían, pero anoche me dieron la mejor bienvenida y despedida de los escenarios de México, hasta nuevo aviso”, escribió el cantante a través de una publicación en Instagram.

Pese a esta pausa en México, Nodal mantiene en su agenda oficial conciertos programados para enero en California, Estados Unidos, hecho que indica que su retiro se limita de manera exclusiva a presentaciones en su país natal.

Hasta el momento, el mensaje en redes sociales constituye la única información oficial proporcionada por el intérprete sobre esta decisión, sin detalles acerca de los motivos exactos ni de la duración estimada de su ausencia de los escenarios mexicanos.

Sin embargo, es de público conocimiento que Nodal sostiene un pleito legal con su padre, Jesús Jaime González Terrazas, centrado en quién mantiene el control absoluto de su identidad comercial, después de que su progenitor solicitara el registro del nombre artístico de su hijo ante las autoridades correspondientes.

Este caso refleja las complejidades legales que surgen en la industria del entretenimiento cuando se mezclan vínculos familiares con intereses comerciales, dado que el nombre artístico representa un activo valioso que genera millones en derechos de autor, presentaciones y productos asociados.

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La comunidad artística y los seguidores del género regional mexicano aguardan con expectativa cualquier actualización sobre el futuro profesional de Nodal en México, mientras el artista continúa su carrera en el extranjero.