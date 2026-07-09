Francia vs. Marruecos por cuartos de final del Mundial: así fue como el arquero Bono frustró el penalti de Mbappé

Francia y Marruecos se midieron este jueves 9 de julio por los cuartos de final del Mundial 2026. En la primera parte del encuentro, el arquero Bono le frustró un penalti a Mbappé.

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Al minuto 27, el guardameta marroquí Yassine Bounou le atajó el penal a Kylian Mbappé, manteniendo el marcador en cero luego de que el VAR confirmara la falta de Noussair Mazraoui.

En ese orden de ideas, el reconocido delantero galo no pudo abrir el marcador para 'Les Bleus' desde 'los 12 pasos'.

Sin embargo, el resultado final del trámite le sonrió a la oncena del 'viejo continente' (2 - 0). Los tantos fueron firmados por Kylian Mbappé (60 - 2T) y Ousmane Dembélé (66 2T).

Con esta formación saltó al terreno Francia (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Koné, Rabiot; Dembélé, Olise, Doué; Mbappé.

Marruecos, por su parte, se presentó con esta alineación: (4-2-3-1): Bounou; Hakimi, Diop, Mazraoui, Salah-Eddine; Bouaddi, El Aynaoui; Díaz, Ounahi, El Khannouss; Talbi.

Los combinados nacionales de fútbol de Francia y Marruecos se han enfrentado un total de 8 veces en su historia.

El historial favorece al conjunto europeo, que acumula cuatro victorias, por un triunfo de los africanos y tres empates.

La Copa del Mundo 2026 comenzó oficialmente el jueves 11 de junio y finalizará el domingo 19 de julio de 2026.

El torneo actual es el más extenso de la historia, ya que por primera vez participan 48 selecciones, superando el formato anterior de 32 equipos.

Además, este campeonato marcó varios hitos, como el récord de 104 partidos disputados a lo largo del torneo y el hecho de ser organizado conjuntamente por tres naciones.