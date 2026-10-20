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Martes, 20 de octubre de 2026
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Brasil

Flávio Bolsonaro pide anular la candidatura de Lula por propaganda indebida en WhatsApp

octubre 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Flávio Bolsonaro y Lula da Silva (EFE)
Flávio Bolsonaro y Lula da Silva (EFE)
En paralelo, sondeos los muestran en un empate técnico, tras la victoria de Bolsonaro en la primera vuelta.

El candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro pidió este martes a la justicia electoral que anule la candidatura de su rival, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Según el aspirante, por presunta propaganda indebida en una cuenta gubernamental de WhatsApp.

o

El recurso ante el Tribunal Superior Electoral de los abogados del senador cita "abuso de poder" del izquierdista en la supuesta difusión masiva de acciones de gobierno en período electoral a través de la plataforma.

La petición de la campaña de Bolsonaro surge apenas horas después de que Lula intensificara su ofensiva contra su rival.

El presidente también pidió a la justicia electoral que anule la candidatura de su contenidente por una presunta interferencia de Meta en favor del senador conservador.

El gigante tecnológico estadounidense, dueño de Facebook, Instagram y WhatsApp, es blanco de denuncias del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva por supuestamente perjudicarlo en sus plataformas.

Meta niega las acusaciones, pero ha admitido fallos como la desactivación de anuncios proselitistas de Lula que atribuye a "problemas técnicos" que no habrían afectado solo a Brasil.

La campaña de Lula presentará al Tribunal Superior Electoral (TSE) un recurso por "manipulación algorítmica" de Meta.

o

Esto incluye un pedido de revocación de la candidatura de Bolsonaro.

A pedido de Meta, la empresa y los abogados de ambas campañas se reunieron este martes ante el TSE.

"Transparencia e igualdad entre los candidatos es lo que se busca resguardar", afirmó el juez Marco Aurélio Bellizze tras encabezar la reunión.

En paralelo, sondeos los muestran en un empate técnico, tras la victoria de Bolsonaro en la primera vuelta del 4 de octubre por 47% a 45% de los votos.

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