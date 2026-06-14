El director de videos que trabajó con Bizzarap y Nicky Nicole también murió en el accidente en el que perdió la vida ‘Gaspi’

El cantante estadounidense de pop alternativo Oliver Tree, el youtuber argentino Gaspar Prim y el productor argentino Lucas Vignale viajaban en uno de los dos helicópteros que chocaron este domingo en pleno vuelo en Brasil, dejando al menos seis muertos.

Los nombres de Tree, Vignale y Prim figuran en los manifiestos que compartió esta fuente, que señaló que las víctimas aún no podían ser identificadas formalmente ya que estaban gravemente quemadas por el impacto.

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Entre los pasajeros del mismo helicóptero en que iban Tree, Vignaley Prim había también un productor musical brasileño.

Los músicos Bizarrap y Nicky Nicole, quienes trabajaron con Vignale, expresaron sus condolencias ante su repentina muerte. "No hay palabras, solo espero que puedas descansar en paz. El dolor es inmenso, muchísimas fuerzas a la familia y amigos cercanos. Hasta siempre amigo, los buenos recuerdos y tu arte serán imborrables", escribió Bizza.

Mientras que Nicky escribió: "Sin palabras la verdad. Gracias por compartir tu arte conmigo".

Los helicópteros chocaron la mañana del domingo en el barrio Recreio dos Bandeirantes, oeste de Rio de Janeiro, antes de precipitarse en el estacionamiento de una concesionaria de autos eléctricos. El incendio provocado afectó al menos 20 vehículos, informaron los bomberos.

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Uno de los helicópteros transportaba a cinco personas y el otro únicamente al piloto. No hubo sobrevivientes.

Tree, de 32 años y célebre por su corte de pelo tipo casco y su excéntrica personalidad, es autor de éxitos como "Life Goes On", "Miss You" y "Alien Boy". Con más de 11 millones de oyentes mensuales en Spotify, sus canciones más populares fueron escuchadas más de 700 millones de veces.

En los últimos días, la cuenta de Instagram de Tree mostró videos suyos en Brasil, donde se presentó en Sao Paulo el 6 de junio como parte de su gira por más de 30 países. Su próximo concierto estaba previsto en Lisboa el 1 de julio.

Prim, conocido en internet como "Gaspi", tenía 23 años. Con 2,84 millones de seguidores en YouTube, destacaba por su contenido lleno de humor y sus entrevistas callejeras.

El alcalde de Rio de Janeiro, Eduardo Cavaliere, declaró más temprano que había "ciudadanos extranjeros a bordo de una de las aeronaves", sin dar más detalles.