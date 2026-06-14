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Domingo, 14 de junio de 2026
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Brasil

Tragedia en Brasil: seis muertos tras choque de dos helicópteros en Río de Janeiro

junio 14, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Accidente aéreo en Brasil - AFP
Accidente aéreo en Brasil - AFP
El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Cavaliere, reportó que había "ciudadanos extranjeros a bordo de una de las aeronaves".

Un trágico hecho tuvo lugar en Río de Janeiro (Brasil) tras el choque de dos helicópteros en pleno vuelo que dejó al menos seis personas muertas, informaron los bomberos.

Tras la colisión, las aeronaves cayeron sobre un estacionamiento de una concesionaria de autos eléctricos, desatando un incendio que afectó a al menos 20 vehículos que se encontraban estacionados en el lugar.

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"Se han confirmado al menos seis fallecidos, todos eran miembros de la tripulación de las aeronaves involucradas en el accidente", detalló el cuerpo de bomberos en un comunicado.

Por su parte, el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Cavaliere, reportó que había "ciudadanos extranjeros a bordo de una de las aeronaves".

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Videos difundidos en redes sociales mostraron diferentes escenas del trágico hecho que ocurrió en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona de Barra da Tijuca.

El teniente coronel Fabio Contreiras, portavoz de los bomberos, declaró a CNN Brasil en el lugar de los hechos que aún no estaba claro cómo se desarrolló exactamente el accidente.

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"Partes de la aeronave están esparcidas a cientos de metros de distancia, así que la información que tenemos sigue siendo muy preliminar (...) necesitamos obtener las grabaciones y los videos para entender exactamente qué ocurrió", afirmó.

Añadió que, cuando los equipos de rescate llegaron al sitio, encontraron un helicóptero en llamas entre los autos eléctricos, con cinco víctimas en su interior.

El segundo helicóptero fue encontrado a unos 100 metros de distancia, el cual transportaba únicamente al piloto que también murió.

Finalmente, Contreiras señaló que el hecho de que las aeronaves se hubieran estrellado en el área de estacionamiento había evitado un saldo de muertos más elevado.

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