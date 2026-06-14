Quién es Oliver Tree, el artista que murió en Brasil tras el choque de dos helicópteros en Río de Janeiro

Una fuente de la Policía confirmó a la agencia de noticias AFP que el cantante de Estados Unidos, Oliver Tree, viajaba a bordo de uno de los helicópteros que se estrellaron este domingo en Río de Janeiro, Brasil.

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Tree, de 32 años, se encontraba en Brasil por una gira mundial e iba acompañado en uno de los helicópteros por el director de vídeos argentino y el youtuber Gaspar Prim, conocido en internet como "Gaspi".

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Ambas personalidades figuran en la lista de seis pasajeros muertos que iban a bordo de las dos aeronaves, según la fuente, que afirmó que las víctimas aún no han podido ser identificadas formalmente, ya que sufrieron graves quemaduras en el accidente.

Los informes preliminares indican que las dos aeronaves colisionaron en el aire el domingo por la mañana en el suburbio occidental de Recreio dos Bandeirantes, antes caer sobre el estacionamiento de un concesionario de coches eléctricos, incendiando alrededor de 20 vehículos.

Según se supo, uno de los helicópteros transportaba a cinco personas, mientras que el otro solo al piloto. No hubo supervivientes.

¿Quién era Oliver Tree?

Oliver Tree era un cantante de música alternativa y personalidad de internet, quien se caracterizó por su peculiar corte de pelo a tazón y su personalidad viral en internet.

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En el mundo musical, era conocido por éxitos como "Life Goes On", "Miss You" y "Alien Boy".

Tiene más de 11 millones de oyentes mensuales en la plataforma de streaming Spotify y sus canciones más populares han sido escuchadas más de 700 millones de veces.