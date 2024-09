Ella es la artista colombiana con más nominaciones a los Latin Billboard 2024

Carolina Giraldo Navarro, mejor conocida como Karol G, continúa cosechando éxitos y premios gracias a sus años de trabajo en la música.

La Bichota encabezó con 17 menciones la lista de los nominados a los premios Latin Billboard que se llevarán a cabo el próximo 20 de octubre en Miami.

Karol G compite por múltiples premios del año en las categorías de gira, Global 200 Artista Latino, y Top Latin Álbum por 'Mañana será bonito', entre otros.

Su éxito 'Qlona', junto a Peso Pluma, compite por seis premios, incluyendo 'Hot Latin Song' Canción del Año, Global 200 Canción Latina y Canción, Ventas.

Asimismo 'Mi ex tenía razón', tiene dos menciones por Canción, Latin Air Play y Canción, Ventas.

VEA TAMBIÉN Karol G alcanza el número 1 en destacada lista musical con una canción que tiene cerca de 80 millones de reproducciones o

En la lista también se destacan Peso Pluma y Bad Bunny, ambos con 15 postulaciones y Feid con 11 postulaciones.

Por su parte Fuerza Regida y el cantante y compositor de regional mexicano Junior H., obtuvieron ocho nominaciones cada uno.

Luego de obtener el premio a ‘Mujer del Año 2024’ en la ceremonia “Mujeres Latinas en la Música de Billboard”, que se llevó a cabo en Miami el pasado domingo 9 de junio, la Bichota logró el "Número 1 Global de LOS 40" con su canción ‘Si antes te hubiera conocido’.

El tema musical, que fue lanzado el pasado 20 de junio, se sitúa en lo más alto de la lista en once países diferentes, consiguiendo para su discografía un nuevo “Número 1 Global”.

“Si antes te hubiera conocido, seguramente, estarías bailando está conmigo. No como amigos, sino como otra cosa. Usted cerca me pone peligrosa. Por un besito hago cualquier cosa. La novia suya me pone celosa y aunque es hermosa”, entona la cantante.

Además, la colombiana sigue obteniendo importantes reconocimientos por su labor con la sociedad con su fundación ‘Con Cora’ creada en 2022 y con la que busca ayudar a diferentes mujeres de escasos recursos.