"En mi época los artistas buscaban originalidad. Ahora, entre más copies lo trendy, más posibilidades tienes de éxito": Aleks Syntek

El cantante mexicano Aleks Syntek abrió de nuevo el debate musical al indicar que en su época “los artistas buscaban originalidad”, mientras la nueva generación de cantantes no tiene ese objetivo.

VEA TAMBIÉN Wisin defendió al reguetón, pero sus palabras desataron polémica o

“En mi época, que fue en los 80s y 90s, donde me construí musicalmente aunque no fuera famoso, los artistas no tenían redes sociales, jamás se preguntaban si iban a tener likes o seguidores. Lo que hacían era desafiarse ante el público para que los escucharan”, aseguró el músico.

“Como resultado, U2 no se parece a The Police, The Police no se parece a Génesis, y también en México, La Maldita vecindad no se parece a Caifanes, ni Caifanes a Café Tacuba”, continuó.

"En mi época, los artistas buscaban originalidad y ser diferentes, Ahora, entre más copies lo trendy, más posibilidades tienes de éxito”, remarcó el intérprete de ‘Duele el amor’.

En 2022, el cantautor mexicano ya había mostrado su descontento con la música actual. Puntualmente, Syntek se refirió al género Reguetón.

VEA TAMBIÉN ¡Polémica solicitud! Aleks Syntek pidió multar los establecimientos que pongan reggaetón o

Fue mediante un episodio del podcast 'Auténtico', conducido por Pedro Prieto, que Syntek sostuvo: "Si tú llegas a un restaurante a las 10 de la mañana, a donde hay abuelos, papás, niños y está el 'perreo intenso', ahí está la música a todo volumen porque la ponen los meseros, esa es la verdad”, señaló el artista.

“Los dueños de los restaurantes no se fijan que los meseros son los que ponen eso, tú tienes el derecho a multar el lugar por poner música que no es adecuada”, acotó.

Asimismo, una de las voces del tema musical "Aquí estoy yo" agregó que "lo problemático no es el reggaetón como tal", pues a su juicio "lo dañino es que todo sea un embudo y vaya direccionado hacia lo mismo”.

Años antes, específicamente en 2017, durante su participación en el programa ‘Saga’, Syntek aseguró que “el reggaetón venía de los simios”.