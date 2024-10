Feid busca poner la canción del verano, como lo hizo Karol G, y reveló adelanto de su nueva música

Salomón Villada Hoyos​, mejor conocido en el mundo artístico como Feid o Ferxxo, presentó a través de su cuenta de TikTok lo que sería un adelanto de su nueva música con un video de él en una moto acuática.

Lo que se puede escuchar es un sonido diferente a lo que el artista antioqueño tiene acostumbrados a sus seguidores, pues deja a un lado el ritmo urbano e incursiona más en un sonido tipo afrobeat, sonido que está en auge a nivel mundial.

Si bien no se conoce el título de la canción, se puede escuchar parte de lo que dirá la letra: “Nos desconocimos, nos miramos a los ojos, nos besamos y lo hicimos, no sé si fue el moly o si fue el vino, hey, fueron las ganas y el destino; hey, hey, en verdad yo no sabía que tú me querías sí así así, encendiste una llama, un fuego, que adentro esperaba por ti”.

Sus fanáticos no han parado de comentar, úes le añoran un éxito muy grande a este nuevo tema por su letra y su sonido: “los videos en el mar son temazos”, “en la cara de los que dicen que Feid suena siempre igual”, “cada que te pierdes es porque estás creando palos”, “ansioso porque la saque completa”, “pura energía del Ferxxo2, entre otros.

Feid quiere lograr con esta canción ser el hit del verano, tal y como lo hizo su novia, la también cantante colombiana Karol G, que en este 2024 lo logró en varias partes del mundo, incluida España, con su canción ‘Si Antes te hubiera conocido’.

Esta canción de ‘La Bichota’ es lo último que se ha escuchado de la artista paisa y entre los récords que logró romper está el de conseguir una audiencia 71.6 millones de oyentes durante una misma semana en la radio nacional en Colombia.

‘Si antes te hubiera conocido’ salió el 21 de junio del 2024 durante su gira ‘Mañana será bonito world tour’ que estaba en territorio europeo y en España, fue tan bien recibida, que Karol G ponía su nueva canción para acompañar la salida de los asistentes a sus conciertos y estos se iban bailando y cantando.

Feid, por su parte, acaba de terminar su paso por Centroamérica con su Ferxxocalipsis, solo le falta República Dominicana que será el 9 de noviembre, para continuar con su paso por Sudamérica. Además, enfrenta una demanda de su exmanager por supuesto incumplimiento de contrato.