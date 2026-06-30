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Martes, 30 de junio de 2026
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Nicky Jam

"Hoy no se trata de música": Nicky Jam se suma a la ayuda para Venezuela y envía suministros en su avión privado

junio 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Nicky Jam - EFE
Nicky Jam - EFE
El artista dio a conocer la iniciativa que lidera utilizando su avión privado para transportar la mayor cantidad posible de suministros y ayuda humanitaria hacia el país.

El cantante y compositor de Estados Unidos Nick Rivera Caminero, mejor conocido como Nicky Jam se unió a las personalidades públicas que han puesto su influencia al servicio de las personas afectadas por los devastadores terremotos del pasado 24 de junio.

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El artista dio a conocer la iniciativa que lidera utilizando su avión privado para transportar la mayor cantidad posible de suministros y ayuda humanitaria hacia el país.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Nicky Jam asegura que quiere sumarse a las múltiples ayudas que se han estado brindando a las víctimas de los terremotos en Venezuela.

"Hoy no se trata de música, de escenarios ni de aplausos. Hoy se trata de algo mucho más grande, de tender una mano a quienes más lo necesitan. Con mucho cariño, estoy poniendo mi granito de arena y utilizando mi avión para llevar suministros y esperanza a Venezuela”, afirmó.

“Invito a todos los que tengan la posibilidad de ayudar a que lo hagan. No importa si es mucho o poco, cada aporte cuenta, cada gesto suma y cada acto de amor puede marcar una diferencia. A mi gente de Venezuela, no están solos. Estamos con ustedes, los llevamos en el corazón y seguiremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para apoyarlos. Que Dios bendiga a Venezuela, proteja a cada familia y nos recuerde que, cuando nos unimos, la esperanza siempre encuentra el camino”, agregó.

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Es de señalar que varios artistas han utilizado sus más recientes presentaciones para expresar su apoyo al pueblo venezolano. Entre ellos estuvo Bad Bunny, quien durante su concierto en Londres dedicó unas palabras de solidaridad a la población afectada por el fenómeno natural.

“Hoy más que nunca, a nuestros hermanos y nuestras hermanas de Venezuela; todos los latinos alrededor del mundo estamos en sintonía y solidarios con ustedes. Les enviamos un fuerte abrazo, mucha fuerza. Ustedes con un país muy valiente, fuerte y sé que podrán sobrepasar esto”, afirmó.

Asimismo, Balvin aprovechó su show en Neiva para enviar un sentido mensaje a los damnificados. “Que cada luz sea una luz de oración, de vibra. Ya que soy padre de familia no podría sin mi hijo y de verdad que les mando toda la fuerza a los que están sufriendo en el país hermano. Aquí en Colombia somos hermanos de esa tierra y les mandamos toda la buena energía”, agregó.

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