Diosdado Cabello arremete nuevamente contra María Corina Machado por la ayuda humanitaria tras los terremotos

El número dos del régimen venezolano, Diosdado Cabello, arremetió en su programa ‘Con el maso dando’ contra la líder de la democracia María Corina Machado esta vez por el tema de las ayudas humanitarias tras los devastadores terremotos que sacudieron al país. “Denuncian trabas a la ayuda humanitaria, el comando Venezuela encabezado por María Corina Machado y de allí es donde viene todo, quién paga a los miserables tiene que ser alguien más miserable”, fueron las palabras de Cabello.