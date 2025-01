"Los nervios me traicionaron": mujer que perdió su matrimonio por besar a Romeo Santos explica cómo se enteró que su pareja le había terminado

Hace unos días, una mujer se hizo viral en redes sociales tras confesar que perdió su matrimonio de 10 años por besar al bachatero neoyorquino de origen dominicano Romeo Santos en un concierto de la banda Aventura.

VEA TAMBIÉN Romeo Santos rompe el silencio sobre supuesta enfermedad y cancelación de sus conciertos o

Identificada como Miriam Cruz, esta fanática se disculpó a través de su cuenta en Instagram con su expareja.

“Tengo que reconocer que este logro tuvo un costo muy alto: la ruptura de mi matrimonio de 10 años. Reconozco que me dejé llevar por los nervios y la emoción, sin medir cómo esto podría afectar a mi familia”, mencionó.

“Quiero aprovechar este espacio para pedirle disculpas públicas a mi expareja (...) De corazón, lo siento mucho, nunca fue mi intención herirlo. Ojalá que algún día pueda perdonar el mal momento”, continuó.

VEA TAMBIÉN Mujer confiesa que perdió su matrimonio de 10 años por besar a Romeo Santos en concierto de Aventura o

Asimismo, en una reciente entrevista, Cruz dio detalles de cómo fue su ruptura amorosa y lo sucedido con el intérprete de ‘Obsesión’.

“Me di cuenta de lo que pasó porque alguien me dijo lo que se grabó (en el show), perdí el conocimiento”, explicó la fémina.

“En el video vi el beso y que se me levantó la falda, no me di cuenta, me arrepiento, lo que yo quería lograr era cantar (con Romero), pero se me salió de las manos”, acotó.

Agregó: “Fui responsable, en ningún momento me hice la víctima (con el exmarido), simplemente me dejé llevar por la emoción, los nervios me traicionaron”.

Hasta el momento, Romeo Santos no se ha pronunciado sobre lo que provocó el beso que se dio con su seguidora.