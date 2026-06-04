Muere el cantante Peabo Bryson, intérprete de temas en películas animadas de Disney como 'Aladdín' y 'La Bella y la Bestia'

El mundo del entretenimiento se encuentra de luto tras el fallecimiento de Peabo Bryson, reconocido por interpretar los temas principales de las películas animadas de Disney ‘La bella y la bestia’ y ‘Aladino’.

De acuerdo con un comunicado compartido por sus familiares, el artista falleció en un hospital de Georgia debido a complicaciones derivadas a un derrame cerebral sufrido días antes.

“Mientras nuestros corazones están destrozados, encontramos consuelo al saber cuánto fue amado Peabo y cuántas vidas fueron tocadas por su voz y su espíritu generoso”, señaló su familia.

Su fallecimiento generó varias reacciones en redes sociales por parte de sus colegas y seguidores. Una de ellas es de Céline Dion, quien lamentó la muerte del famoso.

"Estoy desconsolada tras escuchar que hemos perdido a Peabo Bryson. Su increíble voz y su espíritu amable encarnaban la belleza de la canción y de la interpretación", escribió Dion en su cuenta social de X.

Durante más de 40 años de trayectoria lanzó 20 discos de estudio y obtuvo ocho nominaciones a los premios Grammy, consolidándose como una de las grandes figuras de la música romántica en Estados Unidos.

Entre las colaboraciones más emblemáticas de su carrera destacan las que realizó junto a Natalie Cole, con quien interpretó temas como “Gimme Some Time” y “What You Won’t Do for Love”.

No obstante, su legado va mucho más allá de los reconocimientos y las ventas. Durante décadas fue apodado como la “Voice of Love” (La Voz del Amor), un título que reflejaba el estilo único con el que se consolidó como una figura inolvidable del soul y el R&B.