Madre de Enrique Iglesias dio una actualización del estado de salud del cantante español

Hace dos semanas los fanáticos del famoso cantante y compositor español Enrique Iglesias se llevaron una gran decepción luego de que el artista cancelara sus presentaciones en un importante festival en Ciudad de México.

No obstante, la cancelación de la presentación del intérprete de ‘Bailando’ se debió a que padeció una grave afección respiratoria momentos antes de tener que presentarse en México. Así lo anunció por medio de sus redes sociales, el español de 48 años.

“Queridos fans, muy a mi pesar me será imposible presentarme en el show de México esta noche. Tengo neumonía y los doctores me han aconsejado reposo absoluto y me han prohibido subirme al avión”, explicó por medio de sus cuentas de Instagram y Twitter.

Pese a que Enrique comentó que tener que cancelar su show en México lo entristecía, el artista indició que espera poder recuperarse pronto para poder ofrecerles a sus fans de la nación centroamericana un buen espectáculo.

“Estoy francamente triste por lo que significa la cancelación de este show en un país que me dio tanto. Espero recuperarme rápido y poder volver a estar con ustedes en plena forma muy pronto”, añadió el artista.

Desde ese entonces el estado de salud del cantante se desconocía por completo, hasta hace unos días cuando la madre del intérprete de ‘El Perdedor’ ofreció una entrevista a un medio español en donde contó cómo se encuentra su hijo.

Isabel Preysler, madre del cantante de 48 años, rompió el silencio sobre el estado de salud actual de su hijo y durante su diálogo con el periodista español Carlos Pérez Gimeno explicó que la afectación respiratoria que sufrió Enrique solo se trato de un susto.

“Fue un susto, pero, afortunadamente, ya está en casa (…) Mi hijo es muy responsable y, para él, fue un gran disgusto tener que cancelar el recital porque es un gran profesional”, comentó la madre del compositor español.

Además, explicó: “Afortunadamente, se está recuperando, aunque sigue en cama. Confiemos en que en pocos días ya pueda volver a su actividad profesional”.

Los shows que ha estado dando Enrique Iglesias harían parte de su despedida del mundo de la música tras 26 años de una prestigiosa y exitosa carrera en la industria musical, en donde no solo logró romper varios récords sino también en ser una de las pocas figuras españolas en triunfar en el mercado anglo.

Para septiembre de 2021 Enrique anunció ‘El Final’, su último trabajo discográfico en el que presenta una retrospectiva de su paso en la música, con el que también anunció su despedida definitiva de la industria musical.

El intérprete de ‘Hero’ comentó que tardó seis años en realizar este álbum y despedirse ya que no encontraba el momento oportuno para poder hacerlo, hasta que en 2021 finalmente sintió que ese momento llegó.

“No es algo en lo que haya pensado en los últimos meses; es algo en lo que he pensado en los últimos años. Es un álbum del que habrá volumen 1 y volumen 2, pero es el final. Estoy en ese momento en mi vida en el que creo que es el momento correcto de hacerlo. He pensado en esto desde 2015”, explicó Iglesias tras anunciar su undécimo álbum de estudio y el último de su carrera.