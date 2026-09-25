Mishel Márquez, la modelo con raíces venezolanas que busca representar a Alemania en el certamen de belleza Miss Universo 2026

Mishel Márquez inició oficialmente su preparación para representar a Alemania en Miss Universo 2026.

Esta joven comenzó la concentración oficial de Miss Universe Germany, etapa en la que las candidatas participan en diferentes actividades de formación y convivencia.

La representante ha compartido en sus redes sociales imágenes de esta fase de preparación y ha expresado su entusiasmo por la experiencia.

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Sus raíces venezolanas han generado atención entre los seguidores de los certámenes de belleza en el país suramericano.

El camino hacia Miss Universo contempla preparación en áreas como oratoria, liderazgo, comunicación, pasarela y proyectos sociales, además de las actividades propias de la competencia.

Con la concentración de Miss Universe Germany ya en marcha, Márquez se prepara con el objetivo de llegar al magno evento de belleza.