Milei firmó un decreto para prohibir el ingreso y expulsar a extranjeros que incumplan "ciertas condiciones": esto dice el documento

El presidente de Argentina, Javier Milei, firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el que endurece las medidas migratorias contra los extranjeros que promuevan discursos de odio o actos de violencia en contra del país y de sus ciudadanos.

VEA TAMBIÉN Javier Milei confirma su asistencia a la posesión de Abelardo de la Espriella en Colombia o

Así lo informó la Oficina del presidente de la República Argentina a través de un comunicado oficial publicado en X, en el que explicó que la nueva disposición incorpora como causal de prohibición de ingreso y de expulsión del territorio nacional a cualquier extranjero que emita o incite mensajes de odio, discriminación o violencia contra el pueblo argentino por motivos de nacionalidad.

Según el documento, la medida también aplica a quienes incurran en ofensas contra los símbolos patrios, una conducta que, de acuerdo con el Gobierno, atenta contra la identidad nacional y el respeto por las instituciones del país.

"El Presidente Javier G. Milei ha firmado un Decreto de Necesidad y Urgencia que incorpora como causal de prohibición de ingreso y de expulsión del territorio nacional a todo extranjero que dirigiere o incitare mensajes de odio, discriminación y/o violencia contra el pueblo argentino o sus ciudadanos por razón de su nacionalidad, así como el ultraje a los símbolos patrios", afirmó el comunicado.

Asimismo, la Oficina del Presidente indicó que la decisión se tomó en medio de recientes manifestaciones de hostilidad contra Argentina y los argentinos. Sin embargo, en el comunicado no se detallan los hechos específicos que habrían motivado la expedición del decreto.

VEA TAMBIÉN Crisis diplomática entre Brasil y Argentina: Lula Da Silva pide explicaciones sobre "ofensas" de Javier Milei o

Frente a esto, el Gobierno argentino reafirmó que la defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de los símbolos patrios "no es negociable", al tiempo que envió un mensaje contundente sobre la aplicación de la nueva normativa.

"Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país", concluye el comunicado.

Hasta el momento, el Gobierno no ha entregado mayores detalles sobre el alcance del decreto ni sobre los procedimientos que se implementarán para determinar los casos en los que se aplicarán estas nuevas medidas.