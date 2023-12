"No puedo ni andar": Gerard Piqué preocupa a sus seguidores tras ir a urgencias

El exjugador español Gerard Piqué tuvo que ir de urgencias a un hospital por un grave problema de salud.

Según informaron varios medios internacionales, el catalán se habría lesionado en el evento Ibainéfico de Ibai Llanos.

El exfutbolista asistió el sábado al evento, que pretendía recaudar fondos destinados a causas sociales durante la temporada navideña, para jugar un partido.

Piqué se puso la camiseta del equipo llamado 'El Barrio' para hacer parte del torneo en el que también participaron otras figuras importantes y que fue transmitido a través de la plataforma Twitch.

Tras realizar tres anotaciones, de los cuales dos fueron desde el punto penal, Piqué tuvo una pequeña caída en medio de la cancha.

El español salió corriendo por la pelota y tras perder el control, terminó cayendo al suelo, sin que nadie lo tocara.

Pese a que al inicio los asistentes se burlaron, se conoció que el catalán tuvo que ir de urgencia a un centro médico tras no poder caminar.

A través de una trasmisión en vivo, Ibai Llanos leyó un mensaje que le escribió Piqué, en el que indicaba que estaba mal de salud.

“Gerard Piqué dice: ‘Estoy por ir al hospital, creo que me he roto y no puedo ni andar’”, leyó el streamer.

De hecho, Ibai Llanos se cuestionó al recordar que el exfutbolista estaba bien la última vez que lo vio con el jugador Riqui Puig, motivo por el que no entendía lo que le había contado.

Hasta el momento se desconoce el estado de salud de Piqué, quien tampoco se ha pronunciado al respecto.