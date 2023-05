Protagonista de la novela ‘Hasta que la plata nos separe’ rompió el silencio tras ser acusado de un supuesto robo en confusos hechos

La telenovela ‘Hasta que la plata nos separe’ es una de las producciones más vistas de los últimos años en Colombia. La producción del canal RCN de Colombia, emitida en varios países del mundo, tuvo en remake en los últimos meses que incluso llegó a plataformas de streaming como Netflix.

Sin embargo, uno de los actores protagónicos de la novela original, escrita por el reconocido guionista colombiano Fernando Gaitán, está en el ojo del huracán luego de ser acusado de presunto robo en el departamento del Meta.

Se trata del actor Víctor Hugo Cabrera, quien hizo el papel de Rafael Méndez, uno de los personajes protagonistas de la famosa novela.

VEA TAMBIÉN La razón por la que Martha Isabel Bolaños 'La pupuchurra' no quería participar en MasterChef Celebrity o

El reconocido actor fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación por un supuesto robo y engaño ocurrido en el departamento del Meta, en el centro de Colombia.

Una mujer identificada como Lorena Rovira hizo público el supuesto robo en un programa de entretenimiento de la televisión en Colombia. Según contó, al salir a un bar en Meta con Cabrera se le perdió su bolso con 700.000 pesos colombianos (unos 170 dólares) en efectivo y las tarjetas de crédito, de las cuales hicieron compras por hasta 1 millón de pesos.

Además, aseguró que de acuerdo a lo que vieron en las cámaras de seguridad, aparecería el intérprete llevándose el bolso a su auto y de allí otra persona lo toma y se lo lleva.

No obstante, al actor de 54 años no le han encontrado nada, por lo cual no ha sido inculpado por la justicia.

En las últimas horas, Víctor Hugo Cabrera rompió el silencio a través de un video publicado en sus redes sociales, en el que negó cualquier acusación en su contra.

“No me había pronunciado ante una acusación que se me está haciendo porque quería saber si era cierto”, aseguró.

Además, indicó que se dirigirá a la Fiscalía de Restrepo, Meta, para conocer la acusación en su contra.

“Me dirijo con mi abogado a la Fiscalía de Restrepo, Meta, y voy a enterarme realmente de qué se trata”, dijo.

“Yo soy un tipo decente y trabajador desde los siete años y yo nunca me he robado nada”, agregó.