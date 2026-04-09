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Jueves, 09 de abril de 2026
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Chyno Miranda

Fanáticos de Chyno Miranda reaccionan al verlo en el lanzamiento de lo nuevo de ‘Chino y Nacho’: “Se ve el esfuerzo que hace”

abril 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto @chynomiranda
Foto @chynomiranda
El famoso dúo venezolano presentó lo que será su sexto álbum de estudio y la apariencia de Chyno generó diversas opiniones.

En un evento realizado en Miami, el famoso dúo venezolano de música urbana, Chino y Nacho, presentó ‘Radio Venezuela’, el sexto álbum de estudio de este grupo que marcó una generación con éxitos como ‘Niña Bonita’.

Durante el lanzamiento, Chino y Nacho presentaron ‘Corales’, una de las nuevas canciones que vienen en su más reciente trabajo discográfico, y Chyno Miranda generó diferentes reacciones por su apariencia, pues aseguraron quienes lo vieron que no se encuentra al 100%.

“Que triste que ese pana se le nota como quedó fundido”, “se nota el esfuerzo que hace Chyno, Dios lo bendiga”, “se nota que ese muchacho aún no se recuperó 100%”, “mis respetos para Chino”, entre otros comentarios, la gente así se refirió a cómo vieron a Chyno.

Nacho también se llevó comentarios de la gente por su actitud y el apoyo que le brinda a Chyno para que este entre en el ambiente: “Tan bello Nacho como lo cuida”, “Nacho es la definición de la palabra lealtad”, “por más amigos como Nacho”, “eso sí es un amigo”, entre otros.

Detalles de ‘Radio Venezuela’, el sexto álbum de Chyno y Nacho

Sobre ‘Radio Venezuela’, el sexto álbum de Chyno y Nacho, cuenta con sorpresas como la participación de otros artistas venezolanos como Mau y Ricky y Joaquina, quienes estuvieron presentes en el evento de lanzamiento, Elena Rose, Danny Ocean y más.

“Hoy nos sentimos demasiado orgullosos de poder contar con ellos y de que estén echándonos la mano a nosotros, porque para nosotros esto es un renacimiento y ellos están viviendo un momento demasiado brillante en sus carreras”, aseguró Nacho.

Durante la presentación del álbum, los artistas reflexionaron sobre los años que estuvieron separados, las dificultades que enfrentaron, cómo las superaron y Nacho se refirió al problema de salud que atravesó Chyno durante ese tiempo.

Para mí el proceso con mi compañero ha sido una cosa de locos, porque de verlo tirado en una cama, sin hablar ni caminar, a verlo en un escenario, luchando, a estar en este momento en un proyecto del que él es parte, donde él está caminando solo, bailando solo e interpretando solo, yo creo que es una enorme lección no solo para nosotros, sino también para todo el que esté pasando por situaciones y procesos en su vida”, dijo Nacho.

Cabe recordar que Chyno Miranda sufre de una “neuropatía periférica” a consecuencia del Covid-19, lo que le causó parálisis y dolores severos y continuos. Además, sufrió de encefalitis.

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