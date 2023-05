Subastan por casi 600.000 dólares una guitarra destrozada del exvocalista de Nirvana, Kurt Cobain

Una guitarra destrozada por el fallecido Kurt Cobain, exvocalista de la banda de rock Nirvana, fue subastada por casi 600.000 dólares, una cifra que superó diez veces el precio estimado con anterioridad.

Según informó Julien's Auctions, casa de subasta a cargo de la venta, se trata de una Fender Stratocaster negra, la cual fue restaurada para no ser tocada, pues no funciona como instrumento.

VEA TAMBIÉN El bebé de la portada del álbum Nevermind perdió la demanda contra Nirvana o

La subasta se llevó a cabo en el Hard Rock Cafe de Nueva York, en donde se esperaba que el objeto fuera rematado por unos 60.000 dólares. No obstante, esa cifra superó las expectativas y fue vendido por 595.000 dólares.

Aunque no se dieron detalles concretos sobre cómo fue destruido el instrumento, Julien's Auctions indicó que todo habría ocurrido "durante la época seminal del Nevermind de Nirvana".

La reliquia conserva una serie de firmas con tinta plateada de los tres integrantes de Nirvana: Kur Cobain Cobain, Krist Novoselic y Dave Grohl.

Además, tiene una frase dedicatoria que Cobain escribió para su amigo Mark Lanegan, cantante y compositor estadounidense.

"¡Hijos de Mark! Con amor, tu amigo, Kurt Kobain / Washed up rockstar", se lee en el instrumento.

VEA TAMBIÉN El bebé de 'Nevermind' demanda a Nirvana por explotación sexual o

La subasta de tres días, que concluyó el domingo pasado, también contó con objetos de las carreras de Eddie Van Halen, Elvis Presley, Freddie Mercury, Bill Wyman y Janet Jackson.

En cuanto a Nirvana, la banda cuenta con un importante reconocimiento a nivel mundial por éxitos como "Come As You Are", "Lithium" y "Smells Like Teen Spirit", muchos escritos por Kurt Cobain, quien se quitó la vida en 1994.